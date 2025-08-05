05 августа 2025

Люди пересели в лодки: последствия сильнейшего ливня в Санкт-Петербурге и Ленобласти

В Санкт-Петербурге люди пересаживаются на лодки
© Служба новостей «URA.RU»
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Люди стали пересаживаться на лодки
Люди стали пересаживаться на лодки Фото:

Сильный ливень накрыл улицы Санкт-Петербурга. Люди пересаживаются на лодки и перемещаются на них вместо автомобилей. А чтобы просто перейти улицу приходилось снимать обувь и заходить в воду по колено.

Также сообщается о том, что в магазине на улице Большевиков не выдержала кровля, в связи с чем вода полилась на пол. А те, кто находился в общественном транспорте, например, в автобусе, также были залиты водой. Последствия ливня в Санкт-Петербурге — в материале URA.RU.

Что случилось

В Санкт-Петербурге прошел сильный ливень. Судя по информации, в городе всего за час здесь выпало 60 мм осадков при месячной норме августа в 80 мм. Об этом заявили представители Водоканала Санкт-Петербурга. 

В Пушкинском районе было зафиксировано 15,2 мм осадков, при этом большая их часть выпала в течение двадцати минут. В Кронштадтском районе количество осадков составило 12,73 мм, причем максимальная интенсивность достигла 10,08 мм за тот же временной промежуток.

Последствия происшествия

Люди на лодках

Из-за ливня многие улицы были залиты водой. В связи с этим некоторые люди, например из Колпино, стали пересаживаться на лодки. Об этом сообщает telegram-канал «Ньюсач/Двач».

Вода в магазине и транспорте

Водном из торговых центров протекла крыша, в связи с чем вода лилась прямо на прилавки. Так в продуктовом магазине на улице Большевиков прохудилась кровля, и вода стала течь на пол.

К тому же, в сети появляются кадры, заснятые очевидцами, которые во время стихийного бедствия находились внутри автобусов. Внутрь транспорта заливалась вода.

Прогноз погоды на ближайшие дни

Вчера, 4 августа, в регионе был последний день жары. Остаток недели пройдет максимум под 21-22 градуса тепла.

В среду, 5 августа, станет прохладнее. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы, сообщил метеоролог Роман Вильфанд.

С 6 августа жаркая погода пойдет на спад, об этом заявил главный синоптик города Александр Колесов в своем telegram-канале. По его словам, в Северной столице установится более комфортная прохладная погода со средней температурой воздуха +24 градуса.

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Сильный ливень накрыл улицы Санкт-Петербурга. Люди пересаживаются на лодки и перемещаются на них вместо автомобилей. А чтобы просто перейти улицу приходилось снимать обувь и заходить в воду по колено. Также сообщается о том, что в магазине на улице Большевиков не выдержала кровля, в связи с чем вода полилась на пол. А те, кто находился в общественном транспорте, например, в автобусе, также были залиты водой. Последствия ливня в Санкт-Петербурге — в материале URA.RU. Что случилось В Санкт-Петербурге прошел сильный ливень. Судя по информации, в городе всего за час здесь выпало 60 мм осадков при месячной норме августа в 80 мм. Об этом заявили представители Водоканала Санкт-Петербурга.  В Пушкинском районе было зафиксировано 15,2 мм осадков, при этом большая их часть выпала в течение двадцати минут. В Кронштадтском районе количество осадков составило 12,73 мм, причем максимальная интенсивность достигла 10,08 мм за тот же временной промежуток. Последствия происшествия Люди на лодках Из-за ливня многие улицы были залиты водой. В связи с этим некоторые люди, например из Колпино, стали пересаживаться на лодки. Об этом сообщает telegram-канал «Ньюсач/Двач». Вода в магазине и транспорте Водном из торговых центров протекла крыша, в связи с чем вода лилась прямо на прилавки. Так в продуктовом магазине на улице Большевиков прохудилась кровля, и вода стала течь на пол. К тому же, в сети появляются кадры, заснятые очевидцами, которые во время стихийного бедствия находились внутри автобусов. Внутрь транспорта заливалась вода. Прогноз погоды на ближайшие дни Вчера, 4 августа, в регионе был последний день жары. Остаток недели пройдет максимум под 21-22 градуса тепла. В среду, 5 августа, станет прохладнее. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы, сообщил метеоролог Роман Вильфанд. С 6 августа жаркая погода пойдет на спад, об этом заявил главный синоптик города Александр Колесов в своем telegram-канале. По его словам, в Северной столице установится более комфортная прохладная погода со средней температурой воздуха +24 градуса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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