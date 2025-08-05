05 августа 2025

Пассажирам задержанного из-за атак БПЛА рейса приготовили подарок

Red Wings раздаст билеты туда, где выступает Лопес, после задержки рейса
© Служба новостей «URA.RU»
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Авиаперевозчик гарантировал билеты на концерт Дженнифер Лопес из-за ранее отмененного рейса
Авиаперевозчик гарантировал билеты на концерт Дженнифер Лопес из-за ранее отмененного рейса Фото:

Компания Red Wings предоставит бесплатные билеты пассажирам отмененного из-за плана «Ковер» рейса WZ-4329, чтобы они смогли посетить следующий концерт певицы Дженнифер Лопес в любом из городов маршрутной сети перевозчика. Об этом сообщается в telegram-канале авиапредприятия.

«Мы понимаем, как обидно не попасть на концерт любимого исполнителя. Поэтому Red Wings поможет пассажирам отмененного рейса попасть на новый концерт Дженнифер Лопес», — заявили в авиакомпании.

В Red Wings уточнили, что для получения бесплатного авиабилета на будущий концерт певицы пассажирам необходимо предоставить билет на пропущенное шоу артистки в Ереване и посадочный или электронный билет на отмененный 3 августа рейс WZ-4329. Эта возможность будет доступна, если Дженнифер Лопес будет выступать в городах присутствия Red Wings, например, в Тель-Авиве, Баку или Батуми.

Ранее власти Армении выделили семь миллионов долларов на организацию концерта Дженнифер Лопес в Ереване, ожидая приток 15 тысяч иностранных туристов и положительный эффект для имиджа страны. Это решение вызвало критику среди местных жителей из-за значительных расходов из бюджета.

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Компания Red Wings предоставит бесплатные билеты пассажирам отмененного из-за плана «Ковер» рейса WZ-4329, чтобы они смогли посетить следующий концерт певицы Дженнифер Лопес в любом из городов маршрутной сети перевозчика. Об этом сообщается в telegram-канале авиапредприятия. «Мы понимаем, как обидно не попасть на концерт любимого исполнителя. Поэтому Red Wings поможет пассажирам отмененного рейса попасть на новый концерт Дженнифер Лопес», — заявили в авиакомпании. В Red Wings уточнили, что для получения бесплатного авиабилета на будущий концерт певицы пассажирам необходимо предоставить билет на пропущенное шоу артистки в Ереване и посадочный или электронный билет на отмененный 3 августа рейс WZ-4329. Эта возможность будет доступна, если Дженнифер Лопес будет выступать в городах присутствия Red Wings, например, в Тель-Авиве, Баку или Батуми. Ранее власти Армении выделили семь миллионов долларов на организацию концерта Дженнифер Лопес в Ереване, ожидая приток 15 тысяч иностранных туристов и положительный эффект для имиджа страны. Это решение вызвало критику среди местных жителей из-за значительных расходов из бюджета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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