Власти Армении потратили семь млн долларов на выступление Дженнифер Лопес

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По заявлению вице-мэра Еревана, такие траты полностью оправданы
По заявлению вице-мэра Еревана, такие траты полностью оправданы Фото:

Власти Армении приняли решение о выделении 7 миллионов долларов на проведение концерта американской певицы Дженнифер Лопес в Ереване. Вице-мэр армянской столицы Армен Памбукчян сообщил, что эти расходы оправданы.

«Таким образом, если сопоставить количество гостей и их средние расходы, то получится, что отчисление 7 миллионов долларов нашим правительством полностью оправдано», — сказал Памбукчян. Его слова приводит агентство Прайм.

Вице-мэр предполагает, что на концерт Дженнифер Лопес прибудут около 15 тысяч туристов из-за рубежа. По его расчетам, каждый гость потратит в стране не менее 500 долларов. Кроме того, заместитель главы города уверен, что выступление известной певицы окажет положительное влияние на международный имидж и узнаваемость страны.

Выступление Лопес запланировано на воскресенье и пройдет на Республиканском стадионе. Ранее жители Армении в социальных сетях выразили недовольство, подвергнув критике власти за значительные финансовые затраты на проведение концерта певицы в Ереване.

Ранее в России также обсуждались крупные траты бюджета на организацию концертов с участием известных артистов. Так, депутат Госдумы Нина Останина критиковала решение сахалинских властей выделить 72 млн рублей на праздничное мероприятие с участием Полины Гагариной, Сергея Лазарева и других исполнителей, отмечая, что бюджетные средства должны направляться на социальные нужды.

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Власти Армении приняли решение о выделении 7 миллионов долларов на проведение концерта американской певицы Дженнифер Лопес в Ереване. Вице-мэр армянской столицы Армен Памбукчян сообщил, что эти расходы оправданы. «Таким образом, если сопоставить количество гостей и их средние расходы, то получится, что отчисление 7 миллионов долларов нашим правительством полностью оправдано», — сказал Памбукчян. Его слова приводит агентство Прайм. Вице-мэр предполагает, что на концерт Дженнифер Лопес прибудут около 15 тысяч туристов из-за рубежа. По его расчетам, каждый гость потратит в стране не менее 500 долларов. Кроме того, заместитель главы города уверен, что выступление известной певицы окажет положительное влияние на международный имидж и узнаваемость страны. Выступление Лопес запланировано на воскресенье и пройдет на Республиканском стадионе. Ранее жители Армении в социальных сетях выразили недовольство, подвергнув критике власти за значительные финансовые затраты на проведение концерта певицы в Ереване. Ранее в России также обсуждались крупные траты бюджета на организацию концертов с участием известных артистов. Так, депутат Госдумы Нина Останина критиковала решение сахалинских властей выделить 72 млн рублей на праздничное мероприятие с участием Полины Гагариной, Сергея Лазарева и других исполнителей, отмечая, что бюджетные средства должны направляться на социальные нужды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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