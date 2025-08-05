На Украине объявили суд над Жириновским

В Шевченковском районном суде Киева продолжается судебное разбирательство по делу покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, министра спорта России Михаила Дегтярева и главы комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексея Диденко. Как сообщает издание "Страна", очередное заседание суда назначено на 15 августа 2025 года.
По информации источника, все трое перечисленных фигурируют в списке обвиняемых. "Очередное слушание по делу Жириновского и Дегтярева пройдет 15 августа", — информирует издание "Страна". При этом точные формулировки предъявленных обвинений, а также детали дела в публикации не раскрываются.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в рамках рассмотрения этого дела украинская сторона уже провела несколько слушаний. В материалах суда отмечается, что Жириновский, Дегтярев и Диденко рассматриваются как участники действий, которые украинская прокуратура квалифицирует как нарушение законодательства Украины. Ожидается, что на предстоящем заседании стороны озвучат новые материалы и доводы по делу.
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