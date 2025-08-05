05 августа 2025

Трамп неожиданно сообщил о встрече США и России

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп заявил о срочной встрече с Россией
Трамп заявил о срочной встрече с Россией Фото:

Завтра состоится встреча между США и Россией. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«У нас завтра будет встреча с Россией, давайте посмотрим, что будет», — приводит слова Трампа издание Clash Report. Других подробностей о месте, времени и уровне переговоров Трамп не раскрыл.

Ранее в Кремле заявляли, что встреча президента РФ Владимира Путина и Трампа состоится, когда наступит подходящий момент, и подчеркнули необходимость тщательной подготовки переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова к диалогу, несмотря на резкую риторику Трампа, а сам американский лидер подтверждал намерение содействовать мирному урегулированию украинского конфликта.

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Завтра состоится встреча между США и Россией. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. «У нас завтра будет встреча с Россией, давайте посмотрим, что будет», — приводит слова Трампа издание Clash Report. Других подробностей о месте, времени и уровне переговоров Трамп не раскрыл. Ранее в Кремле заявляли, что встреча президента РФ Владимира Путина и Трампа состоится, когда наступит подходящий момент, и подчеркнули необходимость тщательной подготовки переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова к диалогу, несмотря на резкую риторику Трампа, а сам американский лидер подтверждал намерение содействовать мирному урегулированию украинского конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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