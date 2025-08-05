Трамп неожиданно сообщил о встрече США и России

Завтра состоится встреча между США и Россией. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
«У нас завтра будет встреча с Россией, давайте посмотрим, что будет», — приводит слова Трампа издание Clash Report. Других подробностей о месте, времени и уровне переговоров Трамп не раскрыл.
Ранее в Кремле заявляли, что встреча президента РФ Владимира Путина и Трампа состоится, когда наступит подходящий момент, и подчеркнули необходимость тщательной подготовки переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова к диалогу, несмотря на резкую риторику Трампа, а сам американский лидер подтверждал намерение содействовать мирному урегулированию украинского конфликта.
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