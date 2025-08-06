Сенатор от Пермского края Алексей Пушков после просмотра отрывков из новой американской оперы «Иисус Христос Суперзвезда» припомнил цитату из фильма «Брат-2». Он раскритиковал постановку словами героя Виктора Сухорукова.
«Как говорил незабвенный персонаж Виктора Сухорукова в культовом фильме „Брат-2“: „Вот уроды!“» — написал политик в своем telegram-канале. Премьерные показы прошли в знаменитом лос-анджелесском амфитеатре Hollywood Bowl.
Главную роль исполнила британская певица и актриса африканского происхождения Синтия Эриво, прославившаяся благодаря участию в голливудской экранизации мюзикла «Злая». Персонажа Иуды Искариота, считающегося второстепенным по значимости, на сцене представил певец Адам Ламберт, известный как финалист шоу American Idol, успешный сольный исполнитель, а также фронтмен группы Queen.
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