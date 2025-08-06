В Совфеде вспомнили фразу из «Брат-2», взглянув на американский спектакль. Фото

Пушков словами персонажа Сухорукова отреагировал на оперу США про Иисуса Христа
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Алексей Пушков раскритиковал новую постановку мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера
Алексей Пушков раскритиковал новую постановку мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера Фото:

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков после просмотра отрывков из новой американской оперы «Иисус Христос Суперзвезда» припомнил цитату из фильма «Брат-2». Он раскритиковал постановку словами героя Виктора Сухорукова.

«Как говорил незабвенный персонаж Виктора Сухорукова в культовом фильме „Брат-2“: „Вот уроды!“» — написал политик в своем telegram-канале. Премьерные показы прошли в знаменитом лос-анджелесском амфитеатре Hollywood Bowl.

Главную роль исполнила британская певица и актриса африканского происхождения Синтия Эриво, прославившаяся благодаря участию в голливудской экранизации мюзикла «Злая». Персонажа Иуды Искариота, считающегося второстепенным по значимости, на сцене представил певец Адам Ламберт, известный как финалист шоу American Idol, успешный сольный исполнитель, а также фронтмен группы Queen.

По мнению Алексея Пушкова актеры больше напоминают персонажей фильмов ужасов
По мнению Алексея Пушкова актеры больше напоминают персонажей фильмов ужасов
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Сенатор от Пермского края Алексей Пушков после просмотра отрывков из новой американской оперы «Иисус Христос Суперзвезда» припомнил цитату из фильма «Брат-2». Он раскритиковал постановку словами героя Виктора Сухорукова. «Как говорил незабвенный персонаж Виктора Сухорукова в культовом фильме „Брат-2“: „Вот уроды!“» — написал политик в своем telegram-канале. Премьерные показы прошли в знаменитом лос-анджелесском амфитеатре Hollywood Bowl. Главную роль исполнила британская певица и актриса африканского происхождения Синтия Эриво, прославившаяся благодаря участию в голливудской экранизации мюзикла «Злая». Персонажа Иуды Искариота, считающегося второстепенным по значимости, на сцене представил певец Адам Ламберт, известный как финалист шоу American Idol, успешный сольный исполнитель, а также фронтмен группы Queen.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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