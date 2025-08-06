В Челябинске отменили тендер в пять миллиардов на строительство линии метротрама

В Челябинске отметили тендер в 5,339 млн рублей на строительство участка линии «Север-Юг» метротрама. Это следует из документации на сайте «Госзакупок».
«Отмена лотов. Отмена закупки», — такие результаты процедуры указал генподрядчик «Моспроект-3» на сайте госзакупки.
Тендер от остановки на улице Каслинской стал вторым крупным аукционом на той же линии, от которого организация отказалась. Закупку от остановочного пункта «Улица Косарева» на 2,359 млрд рублей в июле организация также отменила. Поиск подрядчиков в рамках обоих тендеров продлялся 2 июля, поскольку первоначально желающих не нашлось. Однако, судя по сайту «Госзакупок», на пятимиллиардный аукцион одна компания в последние дни все-таки заявилась, и ее документы приняли. Однако отменить проведение тендера это не помешало.
Работа по нему должна была стартовать в ноябре и завершиться к январю 2027 года. Начать реализацию второго договора планировали в декабре, чтобы закончить к декабрю 2026 года.
В начале августа китайский подрядчик CRCC доставил на строительную площадку у будущей остановки «Улица Овчинникова» первый тоннелепроходческий комплекс. Запустить движение на ветках метротрама региональные власти рассчитывают в 2027 году.
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