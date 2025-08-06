Интеграция мессенджера Max и «Госуслуг» завершится через несколько недель

Интеграция сервиса «Госуслуги» в приложение мессенджера МАХ будет реализована в ближайшие недели. Все необходимые разрешения от профильных ведомств были получены еще два месяца назад, сообщил первый зампредседателя ИТ-комитета Госдумы, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин.
«Пообщался с разработчиками национального мессенджера и выяснил, что „Госуслуги“ появятся в Мax уже через несколько недель», — написал Горелкин в telegram-канале. Известно, что несколько месяцев назад в Max началось закрытое тестирование новой функции, а Минцифры официально объявило о начале работ по интеграции «Госуслуг» с платформой. Как отмечают представители из числа разработчиков мессенджера, процесс интеграции практически завершен и в полном объеме соответствует всем требованиям безопасности государственных информационных систем.
Одним из наиболее частых вопросов пользователей Антон Горелкин выделил надежность хранения персональных данных в Мax и вероятность несанкционированного доступа злоумышленников к «Госуслугам» при его интеграции приложение. Разработчики подчеркнули, что защита личных данных россиян и устойчивость к кибератакам считаются приоритетными направлениями их работы. В рамках этого проводятся следующие мероприятия: постоянный мониторинг угроз, программ bug bounty, анализ исходного кода с использованием искусственного интеллекта и внедряются решения по предотвращению мошенничества. Депутат также заявил, что сомневается уделяют ли такое же внимание вопросам безопасности другие мессенджеры на российском рынке.
В Минцифры ранее сообщили, что мессенджер будет интегрирован с сервисом «Госключ». Однако регистрация в Max не обязательна для работы с госплатформой. Данный процесс призван облегчить отправку документов на электронную подпись.
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