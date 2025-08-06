Верховный суд Крыма вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Симферополя, приговорив его к 18 годам тюремного заключения. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
«Верховный Суд Республики Крым вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя города Симферополя. Он признан виновным в государственной измене», — заявили в пресс-службе прокуратуры в telegram-канале.
Судом установлено, что в ноябре 2023 года мужчина, выступая против проведения спецоперации, находясь в Феодосии, по собственной инициативе собрал информацию о передвижении локомотива с цистернами нефтепродуктов к пункту их приема. Полученные видео и координаты расположения терминала он передал через мессенджер в чат-бот, используемый Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками ФСБ России. С учетом позиции гособвинения, суд приговорил обвиняемого к 18 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначено дополнительное ограничение свободы сроком на один год и 10 месяцев.
Ранее Мосгорсуд приговорил супружескую пару к 15 и 17 годам лишения свободы за сбор информации о военнослужащих и сотрудниках силовых ведомств РФ в пользу украинской разведки. Также они обвиняются в планировании диверсии накануне празднования Дня Победы в 2024 году.
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