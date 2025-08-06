Крымчанину дали 18 лет тюрьмы за передачу ВСУ информацию о нефтебазе в Феодосии. Видео

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Россиянина приговорили к 18 годам лишения свободы за госизмену
Россиянина приговорили к 18 годам лишения свободы за госизмену Фото:

Верховный суд Крыма вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Симферополя, приговорив его к 18 годам тюремного заключения. Об этом сообщили в прокуратуре региона. 

«Верховный Суд Республики Крым вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя города Симферополя. Он признан виновным в государственной измене», — заявили в пресс-службе прокуратуры в  telegram-канале

Судом установлено, что в ноябре 2023 года мужчина, выступая против проведения спецоперации, находясь в Феодосии, по собственной инициативе собрал информацию о передвижении локомотива с цистернами нефтепродуктов к пункту их приема. Полученные видео и координаты расположения терминала он передал через мессенджер в чат-бот, используемый Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками ФСБ России. С учетом позиции гособвинения, суд приговорил обвиняемого к 18 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначено дополнительное ограничение свободы сроком на один год и 10 месяцев.

Ранее Мосгорсуд приговорил супружескую пару к 15 и 17 годам лишения свободы за сбор информации о военнослужащих и сотрудниках силовых ведомств РФ в пользу украинской разведки. Также они обвиняются в планировании диверсии накануне празднования Дня Победы в 2024 году.

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Верховный суд Крыма вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Симферополя, приговорив его к 18 годам тюремного заключения. Об этом сообщили в прокуратуре региона.  «Верховный Суд Республики Крым вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя города Симферополя. Он признан виновным в государственной измене», — заявили в пресс-службе прокуратуры в  telegram-канале.  Судом установлено, что в ноябре 2023 года мужчина, выступая против проведения спецоперации, находясь в Феодосии, по собственной инициативе собрал информацию о передвижении локомотива с цистернами нефтепродуктов к пункту их приема. Полученные видео и координаты расположения терминала он передал через мессенджер в чат-бот, используемый Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками ФСБ России. С учетом позиции гособвинения, суд приговорил обвиняемого к 18 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначено дополнительное ограничение свободы сроком на один год и 10 месяцев. Ранее Мосгорсуд приговорил супружескую пару к 15 и 17 годам лишения свободы за сбор информации о военнослужащих и сотрудниках силовых ведомств РФ в пользу украинской разведки. Также они обвиняются в планировании диверсии накануне празднования Дня Победы в 2024 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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