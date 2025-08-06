«Возмущен и несогласен»: мэр Верхнего Тагила заявил, что его город не исчезнет с лица земли

Жители Верхнего Тагила (Свердловская область) возмущены и шокированы прогнозом РАНХиГС, который анонсировал исчезновение с лица земли 129 российских малых городов. Один из этого списка — их город. Глава муниципалитета Василий Кириченко заявил URA.RU, что Верхний Тагил был, есть и будет, и объяснил, почему.
"Я не знаю, что за аналитики [такие делали прогноз]. Разговаривал с департаментами, все удивлены. Я в шоке, у меня весь город в шоке! У нас наоборот идет приток за последние годы, все соседние муниципалитеты удивляются нашему развитию. Мне и управляющие позвонили, город зажужжал весь, все обсуждают!" — передал настроения земляков Кириченко.
Он категорически не согласен с прогнозом относительно своего города. Мэр подчеркнул, что в Верхнем Тагиле очень многое сделано за последние годы и работа не прекращается по сей день. "Нет направления, в котором мы бы не развивались: это и образование, инженерные сети, создание предприятий, спорт и многое другое", — сказал глава.
Он указал на то, что в городе много рабочих мест: на Верхне-Тагильской ГРЭС вакантны 53 места, «Савалт групп» — крупнейший многопрофильный холдинг — готов принять на работу 70 человек. В поселке Половинном, который входит в муниципалитет, на птицефабрике строят новые цехи. "В городе возводят новые дома. А тот же Половинный еще и превышает показатели по рождаемости!" — порадовался мэр.
"Я как житель Верхнего Тагила очень возмущен и несогласен, ну а как глава — тем более на своем профессиональном уровне. Мы тут работаем, можно сказать, 24/8, и еще нам такое... Это просто возмутительно, никто не понимает, откуда такая аналитика появилась. Верхний Тагил 307 лет был, есть сейчас на карте России и будет жить дальше!" — отрезал Кириченко.
Ранее в СМИ было опубликовано исследование РАНХиГС, подготовленное для правительства РФ. В нем сообщалось, что с карты России могут исчезнуть 129 малых городов, один из которых — Верхний Тагил. Аналитики объяснили, что это связано с сокращением численности населения. Кроме Верхнего Тагила, в тяжелой ситуации якобы находятся Трубчевск (Брянская область), Инта (Коми), Кемь и Медвежьегорск (Карелия) и Торжок (Тверская область).
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