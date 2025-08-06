«Коммунальный король» под следствием: что известно об уральских активах Старокожева

Задержанному Старокожеву принадлежат дома в Свердловской и Челябинской областях

06 августа 2025 в 18:59 Размер текста - 17 +

Виктора Старокожева задержали (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Силовики задержали «коммунального короля» Виктора Старокожева Сотрудники Следственного комитета по Челябинской области задержали директора подмосковной управляющей компании ООО «УКИКО» Виктора Старокожева. В Екатеринбурге его широко знают как «коммунального короля» за значительное влияние в сфере ЖКХ. Он подозревается в мошенничестве. Задержание Старокожева произошло после того, как накануне силовики провели оперативные действия в другой связанной с ним управляющей компании — УК «Народная». Подробности об активах скандального уральца — в материале URA.RU. Старт громкого расследования Утро 5 августа в Екатеринбурге началось с оперативных действий силовых структур у здания на улице Лукиных, 14. Именно здесь расположен офис управляющей компании «Народная», которая принадлежит Виктору Старокожеву — одному из самых известных игроков рынка ЖКХ региона. В офисе УК «Народная» прошли оперативные мероприятия Фото: Размик Закарян © URA.RU Поводом для визита стали подозрения в мошенничестве при обслуживании многоквартирных домов, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По версии следствия, с ноября 2024 года по июль 2025-го директор ООО «УКИКО» (структура, аффилированная с семьей Старокожевых) не исполнял обязанности по управлению 558 домами в Челябинской области. Услуги по содержанию и ремонту фактически не оказывались, но собственники регулярно получали платежки с фиктивными данными. В результате жильцы перевели на счета компании свыше 1 млн рублей, которые, как утверждают следователи, были похищены и потрачены по усмотрению руководства. Проблемы в работе управляющих компаний стали заметны еще весной: жители массово жаловались на отсутствие уборки и элементарного обслуживания. Государственная жилищная инспекция провела более 30 проверок, выдала предписания и наложила штрафы на сумму свыше 700 тысяч рублей. Несмотря на это, ситуация не изменилась, а счета за «услуги» продолжили поступать. Финансы и структура Среди зданий, находившихся в ведении синдиката Старокожевых, есть также аварийные объекты Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU Под контролем структур, связанных с семьей Старокожевых, оказались сотни домов не только в Екатеринбурге, но и в других городах Свердловской и Челябинской областей. За последние годы УКИКО получила лицензии на управление более чем 700 новыми домами из разных муниципалитетов, включая 331 нерентабельный объект в Челябинске. Многие из этих домов — аварийные, и других желающих их обслуживать попросту не нашлось. Финансовая отчетность компаний Старокожевых демонстрирует неоднозначную картину. Согласно данным Rusprofile, «УК Народная» увеличила выручку с 60,9 до 64,6 млн рублей, но чистая прибыль упала почти в 10 раз. У «УКИКО» выручка за год выросла в 3,6 раза, а прибыль — почти в 4 раза. Однако показатели ликвидности и автономии остаются ниже оптимальных, а судебная нагрузка — крайне высокой: только у «УК Народная» 331 арбитражное дело на сумму 644 млн рублей. Новые и «спящие» компании В последние годы Старокожевы создали и приобрели ряд новых юридических лиц, часть из которых не ведет активной деятельности («УК ЖКО Г. Екатеринбурга», ЖСК «Этажи»), а другие только начинают работать («Лифтовая Сервисная Компания»). Некоторые фирмы связаны через адреса и учредителей с другими организациями, что может указывать на создание сетевой структуры для управления активами и перераспределения финансовых потоков. Следствие На момент публикации Виктор Старокожев задержан, в офисах компаний проведены обыски, решается вопрос о предъявлении обвинения и мере пресечения. Следственные органы продолжают сбор доказательств и анализ финансовых операций. Все материалы по данной теме — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники Следственного комитета по Челябинской области задержали директора подмосковной управляющей компании ООО «УКИКО» Виктора Старокожева. В Екатеринбурге его широко знают как «коммунального короля» за значительное влияние в сфере ЖКХ. Он подозревается в мошенничестве. Задержание Старокожева произошло после того, как накануне силовики провели оперативные действия в другой связанной с ним управляющей компании — УК «Народная». Подробности об активах скандального уральца — в материале URA.RU. Утро 5 августа в Екатеринбурге началось с оперативных действий силовых структур у здания на улице Лукиных, 14. Именно здесь расположен офис управляющей компании «Народная», которая принадлежит Виктору Старокожеву — одному из самых известных игроков рынка ЖКХ региона. Поводом для визита стали подозрения в мошенничестве при обслуживании многоквартирных домов, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По версии следствия, с ноября 2024 года по июль 2025-го директор ООО «УКИКО» (структура, аффилированная с семьей Старокожевых) не исполнял обязанности по управлению 558 домами в Челябинской области. Услуги по содержанию и ремонту фактически не оказывались, но собственники регулярно получали платежки с фиктивными данными. В результате жильцы перевели на счета компании свыше 1 млн рублей, которые, как утверждают следователи, были похищены и потрачены по усмотрению руководства. Проблемы в работе управляющих компаний стали заметны еще весной: жители массово жаловались на отсутствие уборки и элементарного обслуживания. Государственная жилищная инспекция провела более 30 проверок, выдала предписания и наложила штрафы на сумму свыше 700 тысяч рублей. Несмотря на это, ситуация не изменилась, а счета за «услуги» продолжили поступать. Под контролем структур, связанных с семьей Старокожевых, оказались сотни домов не только в Екатеринбурге, но и в других городах Свердловской и Челябинской областей. За последние годы УКИКО получила лицензии на управление более чем 700 новыми домами из разных муниципалитетов, включая 331 нерентабельный объект в Челябинске. Многие из этих домов — аварийные, и других желающих их обслуживать попросту не нашлось. Финансовая отчетность компаний Старокожевых демонстрирует неоднозначную картину. Согласно данным Rusprofile, «УК Народная» увеличила выручку с 60,9 до 64,6 млн рублей, но чистая прибыль упала почти в 10 раз. У «УКИКО» выручка за год выросла в 3,6 раза, а прибыль — почти в 4 раза. Однако показатели ликвидности и автономии остаются ниже оптимальных, а судебная нагрузка — крайне высокой: только у «УК Народная» 331 арбитражное дело на сумму 644 млн рублей. В последние годы Старокожевы создали и приобрели ряд новых юридических лиц, часть из которых не ведет активной деятельности («УК ЖКО Г. Екатеринбурга», ЖСК «Этажи»), а другие только начинают работать («Лифтовая Сервисная Компания»). Некоторые фирмы связаны через адреса и учредителей с другими организациями, что может указывать на создание сетевой структуры для управления активами и перераспределения финансовых потоков. На момент публикации Виктор Старокожев задержан, в офисах компаний проведены обыски, решается вопрос о предъявлении обвинения и мере пресечения. Следственные органы продолжают сбор доказательств и анализ финансовых операций. Все материалы по данной теме — в сюжете URA.RU.