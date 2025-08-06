Индия отреагировала на «неразумное» решение Трампа

Индия осудила решение США о введении пошлин
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Индия назвала решение Трампа по Пошлинам неоправданным и несправедливым
Индия назвала решение Трампа по Пошлинам неоправданным и несправедливым Фото:

В Индии назвали решение США о введении дополнительных пошлин в отношении своих товаров несправедливым и необоснованным. С таким заявлением выступил официальный представитель министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал.

«Мы уже четко обозначили свою позицию по этим вопросам, включая тот факт, что наш импорт основан на рыночных факторах и осуществляется с общей целью обеспечения энергетической безопасности 1,4 млрд жителей Индии „, — подчеркнул Джайсвал, назвав действия США несправедливыми, неоправданными и неразумными. Об этом он сообщил в соцсети Х.

По его словам, шаги Соединенных Штатов являются «крайне прискорбными», поскольку аналогичные меры предпринимают и другие страны, руководствуясь национальными интересами. Он уточнил, что Индия предпримет все необходимые действия для защиты своих интересов.

Администрация США приняла решение о введении дополнительных пошлин в размере 25% на товары из Индии в ответ на продолжающиеся закупки этой страной российской нефти. С учетом уже действующих тарифов, общий размер пошлин на индийскую продукцию достигнет 50%.

В указе Трампа, который ударил по Индии, также рассматривается возможность введения дополнительной 25% пошлины на товары из стран, которые продолжают импортировать российскую нефть. Поручение по анализу ситуации и подготовке рекомендаций возложено на министерство торговли США.

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В Индии назвали решение США о введении дополнительных пошлин в отношении своих товаров несправедливым и необоснованным. С таким заявлением выступил официальный представитель министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал. «Мы уже четко обозначили свою позицию по этим вопросам, включая тот факт, что наш импорт основан на рыночных факторах и осуществляется с общей целью обеспечения энергетической безопасности 1,4 млрд жителей Индии „, — подчеркнул Джайсвал, назвав действия США несправедливыми, неоправданными и неразумными. Об этом он сообщил в соцсети Х. По его словам, шаги Соединенных Штатов являются «крайне прискорбными», поскольку аналогичные меры предпринимают и другие страны, руководствуясь национальными интересами. Он уточнил, что Индия предпримет все необходимые действия для защиты своих интересов. Администрация США приняла решение о введении дополнительных пошлин в размере 25% на товары из Индии в ответ на продолжающиеся закупки этой страной российской нефти. С учетом уже действующих тарифов, общий размер пошлин на индийскую продукцию достигнет 50%. В указе Трампа, который ударил по Индии, также рассматривается возможность введения дополнительной 25% пошлины на товары из стран, которые продолжают импортировать российскую нефть. Поручение по анализу ситуации и подготовке рекомендаций возложено на министерство торговли США.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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