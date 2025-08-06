Трамп обрадовался результатам встречи Путина и Уиткоффа

Итоги встречи между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, которые обсуждали в Кремле урегулирование украинского конфликта, порадовали американского лидера Дональда Трампа. Президент Америки назвал их общение продуктивным, указав, что в результате встречи был достигнут большой прогресс. Об этом он заявил в соцсетях.
«После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников. Все согласны с тем, что этот конфликт должен закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели», — написал Трамп в соцсети Trith Social.
Ранее сообщалось о переговорах между президентом РФ Владимиром Путиным и спецпредставителем американского главы Стивеном Уиткоффом, которые шли в Кремле почти три часа. Стороны обсуждали возможности разрешения украинского конфликта.
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