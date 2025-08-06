Трамп обрадовался результатам встречи Путина и Уиткоффа

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Трамп остался доволен итогами переговоров между российской и американской сторонами
Трамп остался доволен итогами переговоров между российской и американской сторонами Фото:

Итоги встречи между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, которые обсуждали в Кремле урегулирование украинского конфликта, порадовали американского лидера Дональда Трампа. Президент Америки назвал их общение продуктивным, указав, что в результате встречи был достигнут большой прогресс. Об этом он заявил в соцсетях.

«После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников. Все согласны с тем, что этот конфликт должен закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели», — написал Трамп в соцсети Trith Social. 

Ранее сообщалось о переговорах между президентом РФ Владимиром Путиным и спецпредставителем американского главы Стивеном Уиткоффом, которые шли в Кремле почти три часа. Стороны обсуждали возможности разрешения украинского конфликта. 

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Итоги встречи между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, которые обсуждали в Кремле урегулирование украинского конфликта, порадовали американского лидера Дональда Трампа. Президент Америки назвал их общение продуктивным, указав, что в результате встречи был достигнут большой прогресс. Об этом он заявил в соцсетях. «После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников. Все согласны с тем, что этот конфликт должен закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели», — написал Трамп в соцсети Trith Social.  Ранее сообщалось о переговорах между президентом РФ Владимиром Путиным и спецпредставителем американского главы Стивеном Уиткоффом, которые шли в Кремле почти три часа. Стороны обсуждали возможности разрешения украинского конфликта. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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