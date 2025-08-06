Мединский показал кадры с тысячей пленных украинцев, брошенных Киевом

Тысяча пленных украинских военнослужащих остается в российском плену из-за отказа Киева участвовать в их обмене. Об этом 6 августа сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский в своем официальном telegram-канале. Он также приложил кадры с солдатами, взятыми в плен.
По словам Мединского, именно отказ украинской стороны принимать своих военных стал главной причиной затруднений при проведении второго обмена пленными и до сих пор препятствует началу третьего этапа. «1000 пленных солдат ВСУ, от которых отказывается Киев. Из-за этого 2-й обмен шел так тяжело, а 3-й до сих пор не начался», — написал Мединский, приложив фотографию украинских военнопленных.
Ранее российская сторона неоднократно заявляла о готовности к диалогу и проведению новых обменов с Украиной. Однако, по словам Мединского, процесс блокируется именно из-за отказа Киева включать в списки определенную часть своих военнослужащих. Подробности о причинах такого решения украинских властей он не уточнил.
Ранее российские СМИ сообщали, что Киев исключил тысячу украинских военнопленных из списков на обмен, несмотря на предложения российской стороны. Среди исключенных оказались солдаты, попавшие в плен после боев за Мариуполь. В июле 2025 года Владимир Мединский заявлял о достигнутой договоренности по обмену не менее чем по 1,2 тысячи пленных с каждой стороны, однако процесс остался заблокированным.
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