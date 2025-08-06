Белый дом считает хорошей встречу Путина и спецпосланника Трампа

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В США положительно оценили визит Уиткоффа в Москву
В США положительно оценили визит Уиткоффа в Москву Фото:

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, прошедшая в Москве, оценивается Вашингтонской администрацией как успешная. Об этом сообщил представитель Белого дома, его слова приводит журналист американского портала Axios Барак Равид.

«Несколько часов спустя он написал, что на встрече Путина и Виткоффа был достигнут „большой прогресс“», — пишет Axios. Там же отметили, что «в ближайшие дни и недели» планируется продолжить усилия, направленные на достижение прекращения конфликта.

Стивен Уиткофф совершил свой пятый визит в Россию с начала 2025 года. В ходе встречи с Владимиром Путиным обсуждался украинский кризис и возможные пути его урегулирования. Подробности беседы Владимира Путина и Стивена Уиткоффа — в  материале URA.RU.

Однако США до сих пор планируют ввести вторичные санкции против России. Под угрозой — не только РФ, но и все ключевые покупатели российских энергоресурсов. Как такое решение Трампа повлияет на экономику России, мировые рынки и геополитическую обстановку, насколько реальны угрозы Трампа и как реагирует на них Москва — в материале URA.RU.

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Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, прошедшая в Москве, оценивается Вашингтонской администрацией как успешная. Об этом сообщил представитель Белого дома, его слова приводит журналист американского портала Axios Барак Равид. «Несколько часов спустя он написал, что на встрече Путина и Виткоффа был достигнут „большой прогресс“», — пишет Axios. Там же отметили, что «в ближайшие дни и недели» планируется продолжить усилия, направленные на достижение прекращения конфликта. Стивен Уиткофф совершил свой пятый визит в Россию с начала 2025 года. В ходе встречи с Владимиром Путиным обсуждался украинский кризис и возможные пути его урегулирования. Подробности беседы Владимира Путина и Стивена Уиткоффа — в  материале URA.RU. Однако США до сих пор планируют ввести вторичные санкции против России. Под угрозой — не только РФ, но и все ключевые покупатели российских энергоресурсов. Как такое решение Трампа повлияет на экономику России, мировые рынки и геополитическую обстановку, насколько реальны угрозы Трампа и как реагирует на них Москва — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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