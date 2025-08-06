Завтрак чебуреками, обсуждение Украины и отношений России и США: как прошла встреча Путина и Уиткоффа в Москве

Ушаков: Путин передал Уиткоффу сигналы по конфликту на Украине
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Путин обсудил с Уиткоффом ситуацию в Киеве и будущее взаимодействие России и США
Путин обсудил с Уиткоффом ситуацию в Киеве и будущее взаимодействие России и США Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Спецпосланник США Стивен Уиткофф 6 августа прилетел в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным — это пятый визит американского дипломата в Россию за 2025 год. В течение почти трех часов стороны обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества и текущие боевые конфликты. 

Кроме того, Путин и Уиткофф обменялись сигналами по ситуации в Киеве. Помощник российского лидера Юрий Ушаков охарактеризовал переговоры как продуктивные и полезные. Вечером американский дипломат вылетел на самолете из московского аэропорта. Подробности беседы Владимира Путина и Стивена Уиткоффа — в материале URA.RU. 

Прилетев в Россию, Уиткофф сразу встретился с главой РФПИ

Стивен Уиткофф перед встречей с Путиным прогулялся с Дмитриевым по парку
Стивен Уиткофф перед встречей с Путиным прогулялся с Дмитриевым по парку
Фото:

Сегодня утром Стивен Уиткофф прибыл в московский аэропорт Внуково, где его встретил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Позже в соцсетях российский дипломат опубликовал совместную с американским коллегой фотографию.

Перед визитом в Кремль Уиткофф и Дмитриев посетили ресторан в парке «Зарядье». В СМИ сообщили, что американский дипломат заказал на завтрак гранд чебурек стоимостью 550 рублей. К блюду прилагаются одноразовые перчатки, чтобы гости не запачкали руки. Затем Стивен Уиткофф и Кирилл Дмитриев прогулялись до смотровой площадки. Парк они покинули под музыку из российского мультсериала «Фиксики».

Владимир Путин, приветствуя американского спецпредставителя в Кремле, по-английски сказал ему «Добро пожаловать». Также на встрече присутствовал Юрий Ушаков и руководитель РФПИ. Второй после отъезда Стивена Уиткоффа заявил о продолжении диалога Москвы и Вашингтона. 

«Конструктивный диалог между США и Россией продолжается и имеет решающее значение для глобальной безопасности и мира», — заявил глава РФПИ. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X. 

Какие темы обсудили лидер РФ и представитель Белого дома

Президент России и спецпредставитель Штатов провели почти трехчасовую встречу в Кремле, в ходе которой обсудили возможности развития двустороннего сотрудничества и ситуацию на Украине. Юрий Ушаков сообщил, что беседа носила конструктивный и содержательный характер, а сама встреча была продуктивной.

Он уточнил, что в рамках диалога Путин передал американскому коллеге Дональду Трампу сигналы относительно событий вокруг Киева, озвучив свою позицию по данному вопросу. В свою очередь, Москва так же получила от Белого дома послания, которые передал Уиткофф. Помимо этого, по итогам встречи американской и российской сторон Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсети Х пост со словами «диалог восторжествует».

Позже сообщалось, что американский дипломат поехал в посольство Штатов в Москве, территорию которого покинул около 15:40 по московскому времени — спустя 50 минут нахождения там. Он уехал на автомобиле марки Mercedes, в это же время на другой машине дипмиссию покинул и Кирилл Дмитриев. Спустя некоторое время в СМИ появились сообщения, что самолет, предположительно принадлежащий спецпосланнику Трампа, вылетел из московского аэропорта. 

Когда станут известны все подробности беседы

Советник президента РФ отметил, что Владимир Путин полностью осведомлен о деталях состоявшихся переговоров, в то время как американский лидер пока не получил итогового отчета по их содержанию. В связи с этим Юрий Ушаков предпочел не распространяться в оценках.

"Посмотрим, когда Уиткофф сможет доложить о состоявшемся сегодня разговоре Трампу. После этого, очевидно, мы сможем мои комментарии сейчас чем-то еще дополнить более существенно», — сказал он. 
После поездки Уиткоффа в Москву лидер США может выступить перед гражданами страны
После поездки Уиткоффа в Москву лидер США может выступить перед гражданами страны
Фото:

Помимо этого, по данным портала Axios, Дональд Трамп, предположительно, может поговорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским сегодня. Это произойдет по итогам встречи Путина и Уиткоффа.

На что повлияет встреча в Кремле: Трамп планирует выступить с обращением после поездки спецпосланника

Сегодня около 23:30 по московскому времени президент США планирует обратиться к американцам. Ожидается, что он затронет вопросы, связанные с прошедшими сегодня в Кремле переговорами, и озвучит позицию Вашингтона по поводу выдвинутого России ранее ультиматума по урегулированию кризиса в Киеве, передает «Царьград». 

«Визит Уиткоффа — последняя попытка найти решение, позволяющее обеим сторонам сохранить лицо. Однако я не думаю, что между ними будет какой-либо компромисс», — заявил агентству австрийский аналитик Герхард Манготт. Он входит в группу западных ученых и журналистов, которые долгие годы регулярно встречались с российским лидером.

Кроме того, газета The Washington Post охарактеризовала поездку Стивена Уиткоффа как «отчаянную попытку» достичь мирного урегулирования с РФ до завершения срока ультиматума. В публикации также высказывается предположение, что Владимир Путин, возможно, предложит ограниченное прекращение огня на Украине.

Куда Уиткофф съездил до визита в Москву

Визит американского дипломата в Россию стал уже пятым по счету за 2025 год. Предыдущая его встреча с Владимиром Путиным прошла в Кремле 25 апреля, а 11 апреля дипломат посетил Санкт-Петербург. Таким образом, за три месяца они встретились четыре раза. О текущей поездке Стивена Уиткоффа сообщил Дональд Трамп, заявив, что сначала тот отправится в Израиль, а затем в Москву. 

По информации агентства EFE, 1 августа спецпредставитель лидера США прибыл в город Рафах в секторе Газа, где посетил пункт выдачи гуманитарной помощи. Его организовал американский фонд Gaza Humanitarian Foundation (GHF). На следующий день Стивен Уиткофф встретился с родственниками заложников, которых удерживает движение ХАМАС. Изначально планировалось, что визит дипломата в РФ состоится в выходные дни, однако впоследствии его перенесли на 6 августа.

Новые санкции для РФ и тарифы на нефть: о чем заявил Трамп перед поездкой Уиткоффа

Через два дня — 8 августа — истекает срок, установленный главой Белого дома для разрешения конфликта на Украине. В случае отсутствия прогресса Дональд Трамп пригрозил ввести новые антироссийские санкции.

Предполагается, что ограничения затронут, в частности, вторичные тарифы на экспорт нефти из РФ. Накануне визита своего представителя в Москву президент США воздержался от объявления точных тарифных ставок, однако сообщил о планах введения «существенных» дополнительных сборов в отношении Индии за приобретение российской нефти и вооружений.

Сегодня, после возвращения Стивена Уиткоффа из России, Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на импорт индийских товаров. При этом вопрос о вводе экспортных пошлин против РФ будет решаться по итогам прошедших переговоров в Кремле. 

«Мы будем делать многое из этого. У нас будет встреча с Россией завтра. Посмотрим, как она пройдет. Мы тогда и примем решение по этому вопросу», — заявил Дональд Трамп журналистам. Трансляцию вел YouTube-канал Белого дома.

Что Путин рассказал накануне визита Уиткоффа

Президент РФ прокомментировал ход переговоров с Киевом. В ходе беседы с журналистами в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре он подчеркнул значимость диалога между сторонами конфликта. В этой поездке присутствовал и лидер Белоруссии Александр Лукашенко. 

"Переговоры всегда востребованы и всегда важны, особенно если это стремление к миру. Я оцениваю [ход переговоров в Стамбуле] в целом положительно", - отметил российский глава. 
Уиткофф обсудил с Путиным конфликт на Украине
Уиткофф обсудил с Путиным конфликт на Украине
Фото:

Он также добавил, что какие-либо разочарования по этому вопросу зачастую связаны с чрезмерными ожиданиями. Для достижения мирного урегулирования необходимы обстоятельные и негласные обсуждения, которые должны проходить в спокойной атмосфере, вдали от публичности. С этой целью российская сторона предложила Украине сформировать три рабочие группы.

«В целом реакция украинской стороны была позитивной. Договорились, что мы можем вести такие переговоры без камеры, без всякого политического треска, в спокойном режиме и искать компромиссы», — сообщил Путин. Он также уточнил, что практическая работа групп еще не началась, но Москва рассчитывает на скорый старт процесса.

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Спецпосланник США Стивен Уиткофф 6 августа прилетел в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным — это пятый визит американского дипломата в Россию за 2025 год. В течение почти трех часов стороны обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества и текущие боевые конфликты.  Кроме того, Путин и Уиткофф обменялись сигналами по ситуации в Киеве. Помощник российского лидера Юрий Ушаков охарактеризовал переговоры как продуктивные и полезные. Вечером американский дипломат вылетел на самолете из московского аэропорта. Подробности беседы Владимира Путина и Стивена Уиткоффа — в материале URA.RU.  Прилетев в Россию, Уиткофф сразу встретился с главой РФПИ Сегодня утром Стивен Уиткофф прибыл в московский аэропорт Внуково, где его встретил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Позже в соцсетях российский дипломат опубликовал совместную с американским коллегой фотографию. Перед визитом в Кремль Уиткофф и Дмитриев посетили ресторан в парке «Зарядье». В СМИ сообщили, что американский дипломат заказал на завтрак гранд чебурек стоимостью 550 рублей. К блюду прилагаются одноразовые перчатки, чтобы гости не запачкали руки. Затем Стивен Уиткофф и Кирилл Дмитриев прогулялись до смотровой площадки. Парк они покинули под музыку из российского мультсериала «Фиксики» . Владимир Путин, приветствуя американского спецпредставителя в Кремле, по-английски сказал ему «Добро пожаловать». Также на встрече присутствовал Юрий Ушаков и руководитель РФПИ. Второй после отъезда Стивена Уиткоффа заявил о продолжении диалога Москвы и Вашингтона.  Какие темы обсудили лидер РФ и представитель Белого дома Президент России и спецпредставитель Штатов провели почти трехчасовую встречу в Кремле, в ходе которой обсудили возможности развития двустороннего сотрудничества и ситуацию на Украине. Юрий Ушаков сообщил, что беседа носила конструктивный и содержательный характер, а сама встреча была продуктивной. Он уточнил, что в рамках диалога Путин передал американскому коллеге Дональду Трампу сигналы относительно событий вокруг Киева, озвучив свою позицию по данному вопросу. В свою очередь, Москва так же получила от Белого дома послания, которые передал Уиткофф. Помимо этого, по итогам встречи американской и российской сторон Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсети Х пост со словами «диалог восторжествует». Позже сообщалось, что американский дипломат поехал в посольство Штатов в Москве, территорию которого покинул около 15:40 по московскому времени — спустя 50 минут нахождения там. Он уехал на автомобиле марки Mercedes, в это же время на другой машине дипмиссию покинул и Кирилл Дмитриев. Спустя некоторое время в СМИ появились сообщения, что самолет, предположительно принадлежащий спецпосланнику Трампа, вылетел из московского аэропорта.  Когда станут известны все подробности беседы Советник президента РФ отметил, что Владимир Путин полностью осведомлен о деталях состоявшихся переговоров, в то время как американский лидер пока не получил итогового отчета по их содержанию. В связи с этим Юрий Ушаков предпочел не распространяться в оценках. Помимо этого, по данным портала Axios, Дональд Трамп, предположительно, может поговорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским сегодня. Это произойдет по итогам встречи Путина и Уиткоффа. На что повлияет встреча в Кремле: Трамп планирует выступить с обращением после поездки спецпосланника Сегодня около 23:30 по московскому времени президент США планирует обратиться к американцам. Ожидается, что он затронет вопросы, связанные с прошедшими сегодня в Кремле переговорами, и озвучит позицию Вашингтона по поводу выдвинутого России ранее ультиматума по урегулированию кризиса в Киеве, передает «Царьград».  Кроме того, газета The Washington Post охарактеризовала поездку Стивена Уиткоффа как «отчаянную попытку» достичь мирного урегулирования с РФ до завершения срока ультиматума. В публикации также высказывается предположение, что Владимир Путин, возможно, предложит ограниченное прекращение огня на Украине. Куда Уиткофф съездил до визита в Москву Визит американского дипломата в Россию стал уже пятым по счету за 2025 год. Предыдущая его встреча с Владимиром Путиным прошла в Кремле 25 апреля, а 11 апреля дипломат посетил Санкт-Петербург. Таким образом, за три месяца они встретились четыре раза. О текущей поездке Стивена Уиткоффа сообщил Дональд Трамп, заявив, что сначала тот отправится в Израиль, а затем в Москву.  По информации агентства EFE, 1 августа спецпредставитель лидера США прибыл в город Рафах в секторе Газа, где посетил пункт выдачи гуманитарной помощи. Его организовал американский фонд Gaza Humanitarian Foundation (GHF). На следующий день Стивен Уиткофф встретился с родственниками заложников, которых удерживает движение ХАМАС. Изначально планировалось, что визит дипломата в РФ состоится в выходные дни, однако впоследствии его перенесли на 6 августа. Новые санкции для РФ и тарифы на нефть: о чем заявил Трамп перед поездкой Уиткоффа Через два дня — 8 августа — истекает срок, установленный главой Белого дома для разрешения конфликта на Украине. В случае отсутствия прогресса Дональд Трамп пригрозил ввести новые антироссийские санкции. Предполагается, что ограничения затронут, в частности, вторичные тарифы на экспорт нефти из РФ. Накануне визита своего представителя в Москву президент США воздержался от объявления точных тарифных ставок, однако сообщил о планах введения «существенных» дополнительных сборов в отношении Индии за приобретение российской нефти и вооружений. Сегодня, после возвращения Стивена Уиткоффа из России, Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на импорт индийских товаров. При этом вопрос о вводе экспортных пошлин против РФ будет решаться по итогам прошедших переговоров в Кремле.  Что Путин рассказал накануне визита Уиткоффа Президент РФ прокомментировал ход переговоров с Киевом. В ходе беседы с журналистами в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре он подчеркнул значимость диалога между сторонами конфликта. В этой поездке присутствовал и лидер Белоруссии Александр Лукашенко.  Он также добавил, что какие-либо разочарования по этому вопросу зачастую связаны с чрезмерными ожиданиями. Для достижения мирного урегулирования необходимы обстоятельные и негласные обсуждения, которые должны проходить в спокойной атмосфере, вдали от публичности. С этой целью российская сторона предложила Украине сформировать три рабочие группы. «В целом реакция украинской стороны была позитивной. Договорились, что мы можем вести такие переговоры без камеры, без всякого политического треска, в спокойном режиме и искать компромиссы», — сообщил Путин. Он также уточнил, что практическая работа групп еще не началась, но Москва рассчитывает на скорый старт процесса.
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