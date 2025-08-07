Поставлена точка в скандале с удалением альбома Гуфа «Город дорог»

Предприниматель Игорь Рыбаков не смог приобрести альбом «Город дорог» рэпера Гуфа (Алексея Долматова) из-за отказа владельца прав — главы лейбла «Монолит Рекордс» Антона Пронина. Об этом бизнесмен рассказал в эфире проекта «Центральный канал».
«Изначально переговоры о покупке альбома шли успешно. Затем я сообщил о намерении удалить релиз со всех музыкальных площадок. И Пронин резко отказался от сделки», — заявил Рыбаков в эфире «Центрального канала» на платформе VK Видео.
Предприниматель также выразил недоумение, почему сам Гуф, чьи концерты регулярно собирают аншлаги, до сих пор не выкупил права на альбом у лейбла, который, по его мнению, уже два десятилетия получает прибыль с его прослушиваний. Ранее Рыбаков готов был заплатить за альбом 95 миллионов рублей. Однако теперь он заявил, что рад сохранению этих средств, которые теперь направит на поддержку талантливых детей.
Изначально бизнесмен планировал удалить альбом, чтобы снизить его влияние на молодежь. Рыбаков считает, что тексты песен романтизируют деструктивный образ жизни. Ранее сообщалось, что бизнесмен также мог обидеться на Гуфа — рэпер отказался записать с ним фит за любые деньги. И миллиардер решил отомстить выкупом и уничтожением альбома.
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