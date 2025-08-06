Mash: челябинский миллиардер Рыбаков обиделся на Гуфа и решил отомстить

Миллиардер из Челябинской области Игорь Рыбаков обиделся на Гуфа, который отказался записать с ним совместную песню. Бизнесмен затаил обиду на артиста, поэтому решил выкупить его альбом «Город дорог» и удалить со всех площадок, пишет telegram-канал Mash.
«Игорь Рыбаков обиделся на Гуфа — рэпер отказался записать с ним фит за любые деньги. Миллиардер решил отомстить — выкупом альбома „Город Дорог“ и удалением его со всех площадок», — говорится в сообщении в telegram-канале.
Алексей Долматов якобы не хотел записывать дуэт с Рыбаковым ни за какие деньги. И тогда на сделку согласился Витя АК-47. А миллиардер затаил обиду и при возможности решил отомстить, удалив «Город дорог» со всех площадок.
Рыбаков готов был выкупить «Город дорог» за 95 миллионов рублей. Сам в молодости он был поклонником Гуфа. Когда много гулял по городу и употреблял алкоголь, в наушниках играл именно этот альбом. «[Альбом] романтизирует подобный образ жизни. Тогда чуть не лишился всего, включая семью. Мне хочется, чтобы молодое поколение не совершало моих ошибок», — сообщил Рыбаков.
Владелец альбома «Город дорог» Антон Пронин в разговоре с URA.RU согласился, что альбом достаточно противоречив и имеет «флер нездоровых стимуляторов». Но никаких нарушений законодательства в нем нет. Пронин отказался продавать Рыбакову права на «Город дорог».
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