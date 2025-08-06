Mash: челябинский миллиардер Рыбаков обиделся на Гуфа и решил отомстить

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Миллиардер из списка Forbes мог затаить обиду на Гуфа
Миллиардер из списка Forbes мог затаить обиду на Гуфа Фото:

Миллиардер из Челябинской области Игорь Рыбаков обиделся на Гуфа, который отказался записать с ним совместную песню. Бизнесмен затаил обиду на артиста, поэтому решил выкупить его альбом «Город дорог» и удалить со всех площадок, пишет telegram-канал Mash. 

«Игорь Рыбаков обиделся на Гуфа — рэпер отказался записать с ним фит за любые деньги. Миллиардер решил отомстить — выкупом альбома „Город Дорог“ и удалением его со всех площадок», — говорится в сообщении в telegram-канале. 

Алексей Долматов якобы не хотел записывать дуэт с Рыбаковым ни за какие деньги. И тогда на сделку согласился Витя АК-47. А миллиардер затаил обиду и при возможности решил отомстить, удалив «Город дорог» со всех площадок. 

Рыбаков готов был выкупить «Город дорог» за 95 миллионов рублей. Сам в молодости он был поклонником Гуфа. Когда много гулял по городу и употреблял алкоголь, в наушниках играл именно этот альбом. «[Альбом] романтизирует подобный образ жизни. Тогда чуть не лишился всего, включая семью. Мне хочется, чтобы молодое поколение не совершало моих ошибок», — сообщил Рыбаков.

Владелец альбома «Город дорог» Антон Пронин в разговоре с URA.RU согласился, что альбом достаточно противоречив и имеет «флер нездоровых стимуляторов». Но никаких нарушений законодательства в нем нет. Пронин отказался продавать Рыбакову права на «Город дорог». 

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Миллиардер из Челябинской области Игорь Рыбаков обиделся на Гуфа, который отказался записать с ним совместную песню. Бизнесмен затаил обиду на артиста, поэтому решил выкупить его альбом «Город дорог» и удалить со всех площадок, пишет telegram-канал Mash.  «Игорь Рыбаков обиделся на Гуфа — рэпер отказался записать с ним фит за любые деньги. Миллиардер решил отомстить — выкупом альбома „Город Дорог“ и удалением его со всех площадок», — говорится в сообщении в telegram-канале.  Алексей Долматов якобы не хотел записывать дуэт с Рыбаковым ни за какие деньги. И тогда на сделку согласился Витя АК-47. А миллиардер затаил обиду и при возможности решил отомстить, удалив «Город дорог» со всех площадок.  Рыбаков готов был выкупить «Город дорог» за 95 миллионов рублей. Сам в молодости он был поклонником Гуфа. Когда много гулял по городу и употреблял алкоголь, в наушниках играл именно этот альбом. «[Альбом] романтизирует подобный образ жизни. Тогда чуть не лишился всего, включая семью. Мне хочется, чтобы молодое поколение не совершало моих ошибок», — сообщил Рыбаков. Владелец альбома «Город дорог» Антон Пронин в разговоре с URA.RU согласился, что альбом достаточно противоречив и имеет «флер нездоровых стимуляторов». Но никаких нарушений законодательства в нем нет. Пронин отказался продавать Рыбакову права на «Город дорог». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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