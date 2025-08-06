06 августа 2025

Аэропорт Волгограда закрыли на неопределенное время

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Аэропорт временно перестал принимать и отправлять самолеты, сообщили в Росавиации
Аэропорт временно перестал принимать и отправлять самолеты, сообщили в Росавиации Фото:
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В аэропорту Волгограда с 7 августа введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.

«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — подчеркнул представитель ведомства.

Какие-либо детали о причинах введения ограничений не приводятся. Информация о возможных изменениях в расписании рейсов и работе аэропорта будет опубликована дополнительно по мере поступления новых данных.

Ранее аналогичные ограничения вводились в аэропортах Владикавказа и Грозного в связи с угрозой атак беспилотников, а в Северной Осетии объявлялся оперативный план «Ковер» для обеспечения безопасности. Решение по аэропорту Волгограда также связано с мерами по защите пассажиров и экипажей, однако сроки действия и причины введения ограничений пока не уточняются.

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В аэропорту Волгограда с 7 августа введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. «Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — подчеркнул представитель ведомства. Какие-либо детали о причинах введения ограничений не приводятся. Информация о возможных изменениях в расписании рейсов и работе аэропорта будет опубликована дополнительно по мере поступления новых данных. Ранее аналогичные ограничения вводились в аэропортах Владикавказа и Грозного в связи с угрозой атак беспилотников, а в Северной Осетии объявлялся оперативный план «Ковер» для обеспечения безопасности. Решение по аэропорту Волгограда также связано с мерами по защите пассажиров и экипажей, однако сроки действия и причины введения ограничений пока не уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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