06 августа 2025

Водителям в РФ под угрозой лишения прав приказали сделать одну вещь при ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель будет обязан сообщать о ДТП любого масштаба
Водитель будет обязан сообщать о ДТП любого масштаба Фото:

По мнению Верховного суда России водитель, доставивший пострадавших в результате ДТП в медицинское учреждение, должен не только уведомить полицию о случившемся, но и вернуться на место аварии. Невыполнение этого требования может повлечь за собой лишение прав.

«Водитель, доставивший пострадавших в ДТП в больницу, обязан сообщить о происшествии в полицию и вернуться к месту аварии. В противном случае ему грозит лишение прав. К такому выводу пришел Верховный суд РФ», — отмечается в материале «Известий». Водитель обязан сообщить в полицию о каждом дорожно-транспортном происшествии, вне зависимости от его масштаба, а также в обязательном порядке информировать правоохранительные органы, если в результате аварии имеются пострадавшие.

Ранее эксперты отмечали, что в летний период количество ДТП увеличивается из-за технических неисправностей автомобилей, особенно связанных с тормозной системой и рулевым управлением. Кроме того, в это время фиксируется рост аварий с участием водителей без страховки, а Верховный суд уже принимал решения по вопросам страховых выплат после ДТП. Новое разъяснение суда дополняет существующие требования к поведению водителей на месте аварии.

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По мнению Верховного суда России водитель, доставивший пострадавших в результате ДТП в медицинское учреждение, должен не только уведомить полицию о случившемся, но и вернуться на место аварии. Невыполнение этого требования может повлечь за собой лишение прав. «Водитель, доставивший пострадавших в ДТП в больницу, обязан сообщить о происшествии в полицию и вернуться к месту аварии. В противном случае ему грозит лишение прав. К такому выводу пришел Верховный суд РФ», — отмечается в материале «Известий». Водитель обязан сообщить в полицию о каждом дорожно-транспортном происшествии, вне зависимости от его масштаба, а также в обязательном порядке информировать правоохранительные органы, если в результате аварии имеются пострадавшие. Ранее эксперты отмечали, что в летний период количество ДТП увеличивается из-за технических неисправностей автомобилей, особенно связанных с тормозной системой и рулевым управлением. Кроме того, в это время фиксируется рост аварий с участием водителей без страховки, а Верховный суд уже принимал решения по вопросам страховых выплат после ДТП. Новое разъяснение суда дополняет существующие требования к поведению водителей на месте аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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