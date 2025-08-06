Водителям в РФ под угрозой лишения прав приказали сделать одну вещь при ДТП

По мнению Верховного суда России водитель, доставивший пострадавших в результате ДТП в медицинское учреждение, должен не только уведомить полицию о случившемся, но и вернуться на место аварии. Невыполнение этого требования может повлечь за собой лишение прав.
«Водитель, доставивший пострадавших в ДТП в больницу, обязан сообщить о происшествии в полицию и вернуться к месту аварии. В противном случае ему грозит лишение прав. К такому выводу пришел Верховный суд РФ», — отмечается в материале «Известий». Водитель обязан сообщить в полицию о каждом дорожно-транспортном происшествии, вне зависимости от его масштаба, а также в обязательном порядке информировать правоохранительные органы, если в результате аварии имеются пострадавшие.
Ранее эксперты отмечали, что в летний период количество ДТП увеличивается из-за технических неисправностей автомобилей, особенно связанных с тормозной системой и рулевым управлением. Кроме того, в это время фиксируется рост аварий с участием водителей без страховки, а Верховный суд уже принимал решения по вопросам страховых выплат после ДТП. Новое разъяснение суда дополняет существующие требования к поведению водителей на месте аварии.
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