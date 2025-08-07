Поле загорелось из-за обломков украинского дрона в Краснодарском крае

Из-за падения обломков БПЛА на поле в Краснодарском крае произошел пожар
Из-за падения обломков БПЛА на поле в Краснодарском крае произошел пожар Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Краснодарском крае 7 августа фрагменты украинских беспилотников вызвали два возгорания в разных населенных пунктах, одно из них — на поле. Об этом сообщили в оперштабе региона.

«В станице Новомышастовской фрагменты беспилотника упали в поле, в результате чего произошло возгорание», — написали в telegram-канале оперштаба Краснодарского края. Там добавили, что пожар удалось быстро ликвидировать, пострадавших нет. По данным штаба, в результате падения обломков в одном из домов выбило остекление.

Кроме того, в станице Полтавской части БПЛА упали на территорию элеватора, что также привело к небольшому возгоранию. Огонь был потушен до прибытия пожарных подразделений. На местах происшествий продолжают работать специалисты оперативных и специальных служб.

В ночь на 7 августа украинские дроны атаковали несколько регионов России. Сообщается, в частности, о попытке ударов беспилотных катеров по Новороссийску (Краснодарский край).

