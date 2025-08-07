Банки не смогут продавать долги коллекторам с определенной просрочкой

Депутаты Госдумы планируют ввести запрет для банков на передачу долгов физических лиц коллекторам, если просрочка по выплатам превышает 60 дней. С такой инициативой выступил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«В связи с этим законопроектом предлагается внести в Гражданский кодекс РФ изменения, которые установят запрет на передачу долгов коллекторским агентствам, если просрочка по ним составляет свыше 60 дней. При меньших сроках, до 60 дней, его предлагается передавать коллекторам только с согласия должника», — пишут «Известия», ссылаясь на документ, который собирается внести Нилов.
В Госдуме считают, что введение данной меры позволит предотвратить получение прибыли подобными организациями за счет начисления процентов на просроченные задолженности в течение длительного времени. Согласно данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, в России уже второй год подряд наблюдается снижение доли долгов, размер которых не превышает 50 тысяч рублей. Одновременно с этим отмечается рост объема просроченной задолженности по более крупным суммам.
Ранее стало известно, что коллекторским организациям, связанным с недружественными государствами, могут запретить работать в России. В случае принятия поправок к законопроекту он начнет действовать с 1 марта 2026 года. На рассмотрение его внесла группа депутатов Госдумы. В его доработанной версии уточнено, что под «связью» с недружественными государствами понимается участие в капитале российских коллекторских организаций иностранных граждан или компаний, зарегистрированных или ведущих деятельность на территории этих государств.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.