В Госдуме обратились с жестким предупреждениям к коллекторам

С 1 марта 2026 года коллекторским организациям, связанным с недружественными государствами, могут запретить работать в России. Соответствующий законопроект доработала и в новой редакции внесла в Госдуму группа депутатов.
«Проект федерального закона <...> разработан в целях невозможности получения прибыли коллекторскими компаниями с иностранным участием», — следует из пояснительной записки проекта. Также законопроект должен защитить персональных данных россиян. Данные о законопроекты размещены на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы.
В доработанной версии законопроекта уточнено, что под «связью» с недружественными государствами понимается участие в капитале российских коллекторских организаций иностранных граждан или компаний, зарегистрированных или ведущих деятельность на территории этих государств. Организации обязаны будут предоставить в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) сведения о конечных бенефициарах, долях участия, регистрационные номера и другие идентификаторы. З
а полноту и достоверность информации ответственность будет нести руководитель компании. В случае непредставления или предоставления недостоверных данных организация будет исключаться из государственного реестра коллекторов.
Переходный период для действующих участников рынка составит 90 календарных дней с момента вступления закона в силу. За это время они должны передать всю необходимую информацию в ФССП для подтверждения права на работу. Законопроект был согласован с правительством и комитетом Госдумы по финансовому рынку при условии доработки механизма реализации и соответствия международным обязательствам России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.