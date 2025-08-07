Военнослужащие России, продвигаясь из района Зеленой Долины, вышли на непосредственные подступы к селу Шандриголово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Там солдаты ВС РФ приступили к боевым действиям за освобождение населенного пункта.
На сумском направлении идут тяжелые бои у Юнаковки. Украинские солдаты пытаются прорвать фланги наступающих российских войск. Кроме того, ВС РФ готовы к провокациям ВСУ на фоне заявлений о фортификации у Сум. Также выяснилось, что на этом направлении украинское командование в качестве отвлекающего маневра использует новобранцев без подготовки. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Подготовка к боям за Шандриголово
ВС России начали операцию по освобождению села Шандриголово в ДНР. Российские подразделения подошли вплотную к поселку со стороны села Зеленая Долина, которое было освобождено 11 июля. По словам военного эксперта Андрея Марочко, продвижение российской армии стало возможным благодаря активным действиям вдоль автодорог, ведущих из Зеленой Долины. За прошедшие сутки российские военнослужащие продвинулись на 300 метров севернее Шандриголово вдоль реки Нетриус.
Сумское направление: тяжелые бои у Юнаковки
ВСУ предпринимают попытки прорвать оборону наступающей группировки «Север» на флангах в районе Юнаковки, однако эти действия остаются безуспешными. В данном районе продолжаются ожесточенные бои. Об этом ТАСС рассказал источник в российских силовых структурах. По данным военкоров, также поступают сообщения о боях за село Лукашовка.
Также стало известно, что украинское командование в Сумской области отправляет на штурм новобранцев без опыта боевой подготовки, чтобы те отвлекали российскую армию. После чего в бой вступают уже подготовленные подразделения ВСУ.
Накануне стало известно о том, что Сумскую область посетил президент Украины Владимир Зеленский. По данным украинских СМИ, там он обсуждал возможную круговую оборону вокруг Сум и строительство оборонительных укреплений. На фоне этих событий ВС РФ готовы к любым украинским провокациям, пишет ТАСС.
Уничтожено свыше 80 БПЛА за прошедшую ночь
Российские средства ПВО ночью 7 августа сбили 82 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны. По данным военного ведомства, из общего числа беспилотников 31 был сбит над акваторией Азовского моря, 11 — над территорией Республики Крым, десять — в Ростовской области, девять — в Краснодарском крае, восемь — над Черным морем, семь — в Волгоградской области, четыре — в Белгородской области, по одному — в Курской и Орловской областях. В Белгородском регионе из-за ударов БПЛА пострадали три мирных жителя. Им была оказана необходимая медицинская помощь.
ВС РФ уничтожили спутники Илона Маска
В течение последних суток российские войсковые формирования «Запад» и «Восток» нанесли удары по пунктам управления беспилотниками, а также по системам спутниковой связи украинских вооруженных сил. В результате этих действий были выведены из строя 16 спутниковых терминалов Starlink, произведенные компанией миллиардера Илона Маска.
ВСУ пытаются вывести офицерский состав из Константиновки
Руководство украинских ВС предпринимает попытки эвакуировать офицерский состав из Константиновки. Управление подразделениями, продолжающими оборону города, планируется осуществлять дистанционно. Для вывода офицеров используются методы маскировки, включая переодевание в гражданскую одежду и использование гражданских автомобилей, пишет ТАСС.
Ситуация на других участках фронта
Донецкое направление
Отмечаются боестолкновения вблизи населенных пунктов Искра и Александроград, сообщают военкоры. На покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий в районах Удачного и Котлино, а также вблизи Лысовки, Сухого Яра и на подступах к Родинскому. Стало известно о продвижении российских войск в районах Полтавки и Попова Яра. Кроме того, поступает информация, что на Константиновском направлении российские войска продвигаются у Щербиновки, сообщается о тактических успехах ВС РФ в Александро-Шультино.
Запорожское направление
Появились сообщения о продвижении российских вооруженных сил в район Степногорской развязки. Кроме того, поступают данные о достижении российских войск тактических успехов в населенном пункте Плавни.
Харьковское направление
Российская армия продолжает расширять контролируемый плацдарм на левом берегу реки Волчья, а также в окрестностях населенного пункта Синельниково. В этих районах активно применяются артиллерийские средства и авиация. Бои не прекращаются в районе Волчанских хуторов и вблизи Липцев. На купянском направлении отмечается продвижение российских подразделений в районе Соболевки.
