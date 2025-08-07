В Минпросвещения встали на защиту детей мигрантов

Введение платного обучения для детей мигрантов в российских школах с 1 по 11 класс служит противоречием положениям Конституции Российской Федерации. Об этом рассказал директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александр Реут.
«Такой проект противоречит Конституции [РФ]. <...> В части общего образования — это бесплатно, в части СПО — тоже, в части высшего образования — на конкурсной основе бесплатно», — сказал Реут в разговоре с ТАСС.
В соответствии с Конституцией, бесплатное образование гарантируется как гражданам Российской Федерации, так и иностранным лицам. Реут отметил, что данное право распространяется на всех, кто находится на территории РФ.
Ранее стало известно, что депутаты Госдумы готовят внесение обновленного межфракционного законопроекта, предусматривающего введение платы за обучение в школах для детей мигрантов с 1 по 11 класс. Как сообщил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, во многих регионах наблюдается острый дефицит мест в школах, а наиболее существенная ситуация складывается в старших классах.
