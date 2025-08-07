Раскрыты гонорары Кадышевой, Лолиты и «Иванушек»

SHOT: Кадышева зарабатывает 20 млн рублей за выступление
Выступление «Иванушек» стоит 4,8 млн рублей
Выступление «Иванушек» стоит 4,8 млн рублей Фото:

На новой волне своей популярности, звезды 90-х подняли свои гонорары. Ценник за выступление народной артистки России Надежды Кадышевой за последние полгода вырос в два раза. Подняли ценник на свои выступления также певица Лолита и группа «Иванушки international». Об этом написал telegram-канал SHOT.

«Сейчас молодежь максимально фанатеет по дискотеке кумиров 90-х, скупают билеты на их концерты и снимают тиктоки под старые треки <...> артисты на фоне хайпа начали увеличивать ценники на свои концерты и корпоративы — в среднем вдвое», — пишет telegram-канал. Так, Кадышева, по данным журналистов, за последние полгода подняла ценник за выступление с 10 до 20 млн рублей. Лолита выступает за 6 млн, а «Иванушки» — за 4,8 млн рублей.

Рост популярности и гонораров не обошел и завирусившуюся в соцсетях артистку Татьяну Буланову. Стоимость часа выступления певицы — 1,5 миллиона, однако звезда решила не пользоваться популярностью, а «заморозить» свои гонорары.

