На борту самолета «Уральских авиалиний» сработала сигнализация

На воздушном судне Airbus A321, осуществлявшем рейс по маршруту Москва — Сочи, сработала система сигнализации, из-за которой дальнейшее выполнение полета в прежнем режиме оказалось невозможным. Об этом рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний», которым принадлежит данный самолет.
«На борту самолета Airbus A321, выполнявшего рейс Москва-Сочи, сработала сигнализация, не позволяющая безопасно продолжить полет», — рассказали в авиакомпании. Их слова приводит РИА Новости.
В результате экипаж воздушного судна принял решение направиться на запасной аэродром. В итоге самолет благополучно совершил посадку в Астрахани.
Позже стало известно, что экипаж Airbus A321 подал сигнал бедствия с кодом 7700. Он означает возникновение аварийной ситуации, которая может угрожать безопасности полета. По данным Flightradar, во время подачи сигнала самолет находился на высоте более 10 тысяч метров, однако его скорость составляла около 280 километров в час. Это существенно ниже стандартных показателей для подобной высоты.
