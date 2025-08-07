Стали известны новые детали встречи Путина и Уиткоффа

Ушаков: Путин и Уиткофф остались удовлетворены прошедшей накануне встречей
По словам Ушакова, Путин и Уиткофф остались удовлетворены встречей
Переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и спецпредставителем главы Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом носили конструктивный характер. В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, направленного на разрешение украинского конфликта. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Эта встреча была деловой, конструктивной, и я думаю, что обе стороны могут быть удовлетворены итогами обсуждения. Мы рассматриваем меры по дальнейшей совместной работе в рамках урегулирования украинского кризиса», — сказал Ушаков в ходе общения с журналистами. Его слова приводит ТАСС.

Ушаков также сообщил, что между Россией и США возможна реализация альтернативной, взаимовыгодной модели взаимоотношений. По мнению помощника президента РФ, она существенно отличается от тенденций, наблюдавшихся в дипломатическом диалоге двух стран в последние годы.

Ранее стало известно, что Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. По словам Ушакова, решение о встрече было принято по инициативе американской стороны. Дипломат также отметил, что сейчас представители обеих стран совместно прорабатывают детали мероприятия. Кроме того, помощник президента РФ сообщил, что во время своего визита в Кремле Уиткофф озвучил возможность проведения трехсторонней встречи с участием Путина, Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Однако российская сторона не стала комментировать это предложение.

