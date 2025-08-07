Трамп захотел встретиться с Путиным, но все равно введет санкции: что на Западе пишут о визите Уиткоффа в РФ

Глава Белого дома Дональд Трамп поручил своей команде в оперативном порядке организовать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Такое желание он изъявил после визита в Москву спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. Он приехал туда на фоне сокращения Вашингтоном срока ультиматума по Украине и угрозы введения вторичных пошлин против РФ, если прогресса в урегулировании конфликта не будет достигнуто до 8 августа.
На прошедший визит Уиткоффа в РФ тут же отреагировали иноСМИ, анонсировав грядущую встречу лидеров уже на следующей неделе. Высказался и госсекретарь США Марко Рубио. Он сообщил, что Трамп вскоре примет решение по санкциям в отношении России. Кроме того, он добавил, что прошедшая встреча в Москве внесла ясность для Вашингтона по украинскому конфликту. Подробнее о том, как на Западе отреагировали на встречу Путина и Уиткоффа — в материале URA.RU.
О встрече Путина и Трампа
Встреча не состоится
Телеканал CNN сообщил, что, вероятнее всего, на следующей неделе встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным не состоится. Источник в Белом доме рассказал, что нужно учитывать не только объем переговоров, но и логистические препятствия.
Будет телефонный разговор
В ближайшие дни может состояться телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, хотя на данный момент он официально не запланирован. Об этом рассказал госсекретарь США Марко Рубио.
Встреча все же случится
Тот же телеканал CNN спустя несколько часов выступил с заявлением, что американский лидер торопит своих подчиненных, чтобы те успели организовать встречу с Путиным и Зеленским. Место проведения пока не уточняется. Планируется, что данное событие произойдет уже на следующей либо в ближайшие две недели. Об этом же написала газета The Guardian.
«Трамп не сообщил, где может состояться встреча с Путиным. Это будет первый саммит лидеров США и России с тех пор, как [американский экс-президент] Джо Байден встретился со своим коллегой в Женеве в июне 2021 года», — говорится в материале газеты.
Газета New York Times также сообщила о ближайших планах Трампа. Авторы материала отметили, что сперва это будет встреча с российским лидером, а затем с президентом Украины. Она пройдет без участия Евросоюза. Телеканал Fox News рассказал о желании Путина встретиться с американским лидером.
Разговор Трампа и Зеленского подслушивали
Трамп позвонил Зеленскому после прошедшей в Москве встречи Путина и Уиткоффа. В ходе разговора к обсуждению присоединились премьер-министр Великобритании Кир Стармер, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, а также генсек НАТО Марк Рютте. Об этом сообщило французское информационное агентство France-Presse.
Ультиматум Трампа и санкции
Трамп в течение следующих 24–36 часов примет решение относительно введения санкций в отношении Российской Федерации. Об этом рассказал госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, многое будет зависеть от того, как пройдут переговоры и от работы, которую США будет вести в ближайшие пару дней.
Также глава Белого дома сообщил, что установленный им дедлайн для достижения соглашения по урегулированию конфликта на Украине практически подошел к концу. Тем не менее по его словам, в настоящее время между заинтересованными сторонами все еще ведутся активные переговоры. Отвечая на вопросы журналистов относительно сохранения ранее обозначенного периода в 10–12 дней для принятия решения по украинскому вопросу, Трамп подтвердил, что этот срок уже практически истек. Слова президента США передает Sky News.
Встреча Путина и Уиткоффа
The Times of India опубликовало видео, в котором упомянуло, что Путин сделал «загадочный» шаг на встрече с Уиткоффом. После чего глава Белого дома назвал прошедшие переговоры в Москве «крайне продуктивными». Однако позже выяснилось, что Трамп отказался считать прорывом встречу Путина с Уиткоффом, рассказал телеканал Sky News. Рубио же выразил мнение, что Соединенные Штаты теперь смогли более ясно понять позицию России относительно путей завершения конфликта на Украине.
Трамп пытается влиять на своего союзника
Президент США рассказал накануне, что повысит пошлины для Индии с 25% до 50% в течение 21 дня, если она не прекратит импорт российских нефтепродуктов. Таким образом глава Белого дома пытается повлиять на позицию Путина по украинскому конфликту. Хотя чуть ранее при этом Трамп называл Индию «своим другом», пишет портал Daily Caller. Изменится ли его позиция после грядущей встречи лидеров — не уточняется.
