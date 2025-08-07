Ушаков оценил слова Рубио о важности встречи Путина и Трампа

Ушаков: слова Рубио о том, что Путину и Трампу есть что обсудить, правдивы
Ушаков рассказал о важности встречи Путина и Трампа
Ушаков рассказал о важности встречи Путина и Трампа Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Госсекретарь США Марко Рубио прав в том, что у российского лидера Владимира Путина и главы Штатов Дональда Трампа действительно есть темы для обсуждения. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя слова Рубио важности встречи двух лидеров..

«Рубио, заявляя о том, что Путину и Трампу теперь есть что обсуждать, прав», — отметил Ушаков. Его слова передает РИА Новости.

Ранее Россия и США достигли договоренности о проведении в ближайшее время встречи между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Как сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков, в качестве возможной даты встречи рассматривается следующая неделя. Дипломат отметил, что инициатива по проведению переговоров исходила от американской стороны.

