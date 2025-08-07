Ушаков оценил слова Рубио о важности встречи Путина и Трампа

Госсекретарь США Марко Рубио прав в том, что у российского лидера Владимира Путина и главы Штатов Дональда Трампа действительно есть темы для обсуждения. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя слова Рубио важности встречи двух лидеров..
«Рубио, заявляя о том, что Путину и Трампу теперь есть что обсуждать, прав», — отметил Ушаков. Его слова передает РИА Новости.
Ранее Россия и США достигли договоренности о проведении в ближайшее время встречи между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Как сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков, в качестве возможной даты встречи рассматривается следующая неделя. Дипломат отметил, что инициатива по проведению переговоров исходила от американской стороны.
