Помощник президента раскрыл детали переговоров Путина и лидера ОАЭ

Ушаков: Путин и Мухаммед ибн Заида Аль Нахайян обсудили буквально все темы
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Помощник президента России Юрий Ушаков назвал визит лидера ОАЭ очень удачным
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал визит лидера ОАЭ очень удачным Фото:

Президент России Владимир Путин и лидер Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед ибн Заида Аль Нахайян провели плодотворные переговоры. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге по саммиту БРИКС в Казани.

«Только что вернулся из Кремля. Состоялись весьма плодотворные переговоры с делегацией из ОАЭ. Очень полезный разговор, причем он был построен так, что выступали и с нашей стороны, и со стороны ОАЭ соответствующие министры или руководители тех или иных направлений сотрудничества. Поэтому удалось практически пройтись по всему спектру наших отношений и отметить очень хорошие возможности, которые имеются для расширения связей буквально по всем направлениям», — заявил Ушаков.

Помощник президента назвал визит зарубежного гостя очень удачным. «Это хорошая прелюдия к казанскому саммиту», — отметил Ушаков.

По его словам, вечером 20 октября на неформальном ужине лидеры двух стран тоже долго беседовали и затронули «буквально все темы». После переговоров с Путиным в Москве Мухаммед ибн Заида Аль Нахайян вернется в Абу-Даби, а утром 23 октября прилетит в Казань для участия в саммите БРИКС.

Президент ОАЭ прибыл в Россию с официальным визитом 20 октября. В Александровском зале Большого Кремлевского дворца 21 состоялись переговоры Путина и Нахайяна. Саммит БРИКС в Казани пройдет с 22 по 24 октября.

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Президент России Владимир Путин и лидер Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед ибн Заида Аль Нахайян провели плодотворные переговоры. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге по саммиту БРИКС в Казани. «Только что вернулся из Кремля. Состоялись весьма плодотворные переговоры с делегацией из ОАЭ. Очень полезный разговор, причем он был построен так, что выступали и с нашей стороны, и со стороны ОАЭ соответствующие министры или руководители тех или иных направлений сотрудничества. Поэтому удалось практически пройтись по всему спектру наших отношений и отметить очень хорошие возможности, которые имеются для расширения связей буквально по всем направлениям», — заявил Ушаков. Помощник президента назвал визит зарубежного гостя очень удачным. «Это хорошая прелюдия к казанскому саммиту», — отметил Ушаков. По его словам, вечером 20 октября на неформальном ужине лидеры двух стран тоже долго беседовали и затронули «буквально все темы». После переговоров с Путиным в Москве Мухаммед ибн Заида Аль Нахайян вернется в Абу-Даби, а утром 23 октября прилетит в Казань для участия в саммите БРИКС. Президент ОАЭ прибыл в Россию с официальным визитом 20 октября. В Александровском зале Большого Кремлевского дворца 21 состоялись переговоры Путина и Нахайяна. Саммит БРИКС в Казани пройдет с 22 по 24 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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