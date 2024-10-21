Президент России Владимир Путин и лидер Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед ибн Заида Аль Нахайян провели плодотворные переговоры. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге по саммиту БРИКС в Казани.
«Только что вернулся из Кремля. Состоялись весьма плодотворные переговоры с делегацией из ОАЭ. Очень полезный разговор, причем он был построен так, что выступали и с нашей стороны, и со стороны ОАЭ соответствующие министры или руководители тех или иных направлений сотрудничества. Поэтому удалось практически пройтись по всему спектру наших отношений и отметить очень хорошие возможности, которые имеются для расширения связей буквально по всем направлениям», — заявил Ушаков.
Помощник президента назвал визит зарубежного гостя очень удачным. «Это хорошая прелюдия к казанскому саммиту», — отметил Ушаков.
По его словам, вечером 20 октября на неформальном ужине лидеры двух стран тоже долго беседовали и затронули «буквально все темы». После переговоров с Путиным в Москве Мухаммед ибн Заида Аль Нахайян вернется в Абу-Даби, а утром 23 октября прилетит в Казань для участия в саммите БРИКС.
Президент ОАЭ прибыл в Россию с официальным визитом 20 октября. В Александровском зале Большого Кремлевского дворца 21 состоялись переговоры Путина и Нахайяна. Саммит БРИКС в Казани пройдет с 22 по 24 октября.
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