ОАЭ рассматриваются в качестве одной из вероятных площадок для возможного саммита президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом. Об этом сообщил российский лидер.
Путин подчеркнул, что обе стороны выразили заинтересованность в организации подобной встречи. Кроме того, глава РФ указал на наличие широкой международной поддержки у России и отметил, что многие зарубежные партнеры готовы содействовать проведению переговоров. Чем Путину приглянулись ОАЭ и где еще могут пройти переговоры — в материале URA.RU.
ОАЭ
Дружба с президентом
По информации Reuters, как у Путина, так и у Трампа установились дружественные отношения с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Эмираты при этом ранее выражали готовность выступить посредниками в переговорах между Россией и Украиной; при участии ОАЭ уже осуществлялись обмены пленными.
Кроме того, ОАЭ не подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который в марте 2023 года выдал ордер на арест российского президента. Москва расценила это решение как юридически ничтожное, напомнив, что в 2016 году Россия прекратила сотрудничество с МУС.
Посредничество при обмене пленными
В мае ОАЭ выступили в роли посредника при проведении обмена военнопленными между Россией и Украиной. Благодаря содействию Эмиратов, российские военнослужащие смогли вернуться на родину и получить необходимую медицинскую поддержку. После обмена освобожденные россияне были переправлены на территорию Республики Беларусь, где им организована психологическая и медицинская помощь. Кроме того, военнослужащим предоставили возможность связаться с членами семей.
Путин несколько раз посещал ОАЭ
Путин, занимая пост президента России, трижды посещал Эмираты. Первый официальный визит главы российского государства в ОАЭ состоялся 10–11 сентября 2007 года и вошел в историю двусторонних отношений как первый подобный визит. В ходе пребывания в Эмиратах Путин провел переговоры с президентом страны шейхом Халифом бен Заидом Аль Нахайяном (занимавшим этот пост с 2004 по 2022 год).
Спустя 12 лет, 15 октября 2019 года, Владимир Путин вновь посетил ОАЭ. В рамках визита прошли закрытые переговоры с наследным принцем Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. По результатам визита между различными ведомствами и компаниями обеих стран были подписаны новые соглашения о сотрудничестве.
Через четыре года, 6 декабря 2023 года, президент России совершил рабочий визит в ОАЭ, в ходе которого встретился с Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, возглавившим государство в мае 2022 года. Лидеры обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, а также актуальную международную повестку — в частности, ситуацию на Украине и в палестинском секторе Газа. Путин подчеркнул, что отношения между Россией и ОАЭ достигли беспрецедентно высокого уровня, отметив при этом, что Эмираты являются основным торговым партнером России в арабском мире.
Саудовская Аравия
Помимо ОАЭ, Россия рассматривает возможность проведения встречи между Путиным и Трампом на территории Саудовской Аравии, пишет Reuters. По информации источников, в последние недели высокопоставленные представители российской власти посетили обе страны.
Reuters также обращает внимание на то, что у Владимира Путина и Дональда Трампа сложились теплые отношения не только с лидерами ОАЭ, но и с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Обе страны выражали готовность выступить посредниками в переговорах между Москвой и Киевом. Путин неоднократно отмечал, что Саудовская Аравия может стать удобной площадкой для переговоров. Следует добавить, что Саудовская Аравия, как и ОАЭ, не подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда.
При этом ранее Россия уже выражала готовность рассмотреть возможность проведения переговоров по украинскому вопросу на территории Саудовской Аравии. «Я уверен, что все, что делает Саудовская Аравия на этом направлении, она делает искренне. У меня здесь нет никаких сомнений. И поэтому, если такие мероприятия будут организованы в Саудовской Аравии, конечно, само место для нас вполне является комфортным», — подчеркнул Путин в октябре 2024 года.
