В посольстве рассказали о судьбе россиян, пострадавших в ДТП в Турции

Посольство РФ: пять россиян, пострадавших в ДТП в Турции, выписаны из больницы
Один россиянин продолжает находиться в больнице в Турции под наблюдением врачей
Один россиянин продолжает находиться в больнице в Турции под наблюдением врачей Фото:

Пятеро россиян, пострадавших в ДТП в турецком городе Караман, выписаны из больницы. Об этом сообщили в посольстве РФ в Турции. Еще один гражданин России остается под наблюдением врачей, его состояние стабильное.

«Пять человек выписаны, один человек (потерял много крови) остается в госпитале, его состояние оценивается как стабильное», — заявили в российском диппредставительстве. Информацию приводит РИА Новости.

ДТП произошло сегодня в 07:58 по пути на фестиваль в Каппадокии. В результате него пострадали восемь человек, шесть из которых — граждане России. Микроавтобус с туристами столкнулся с легковым автомобилем, перевернулся и врезался в дорожные знаки. Российские дипломаты продолжают контролировать ситуацию и поддерживать связь с пострадавшими. Причины аварии расследуются.

