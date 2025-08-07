В посольстве рассказали о судьбе россиян, пострадавших в ДТП в Турции

Пятеро россиян, пострадавших в ДТП в турецком городе Караман, выписаны из больницы. Об этом сообщили в посольстве РФ в Турции. Еще один гражданин России остается под наблюдением врачей, его состояние стабильное.
«Пять человек выписаны, один человек (потерял много крови) остается в госпитале, его состояние оценивается как стабильное», — заявили в российском диппредставительстве. Информацию приводит РИА Новости.
ДТП произошло сегодня в 07:58 по пути на фестиваль в Каппадокии. В результате него пострадали восемь человек, шесть из которых — граждане России. Микроавтобус с туристами столкнулся с легковым автомобилем, перевернулся и врезался в дорожные знаки. Российские дипломаты продолжают контролировать ситуацию и поддерживать связь с пострадавшими. Причины аварии расследуются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.