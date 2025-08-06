Челябинские следователи задержали директора московской УК за обман жителей

Сотрудники челябинского следкома задержали директора подмосковной управкомпании ООО «УКИКО» Виктора Старокожева. Его подозревают в мошенничестве, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
«По факту ненадлежащего обслуживания ООО „УКИКО“ многоквартирных домов на территории Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время фигурант задержан, проведены обысковые мероприятия, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Предварительно, Старокожев бросил 558 жилых домов на произвол судьбы: дома не ремонтировались, услуги по содержанию не оказывались. Между тем «управляйка» продолжала выставлять жителям счета с выдуманными суммами. Таким образом на банковские счета ООО «УКИКО» поступило более 1 млн рублей, которые были похищены и в дальнейшем расходованы по своему усмотрению.
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