ОАЭ готовы содействовать обмену военнопленными между Россией и Украиной

ОАЭ готовы приложить усилия для содействия обмену военнопленными
ОАЭ готовы приложить усилия для содействия обмену военнопленными
новость из сюжета
Украина сорвала договоренности по обмену пленными

Власти ОАЭ выразили готовность активизировать усилия по содействию процессу обмена военнопленными между Россией и Украиной. Об этом сообщил президент ОАЭ Мухаммад бен Заид Аль Нахайян.

«ОАЭ готовы приложить дополнительные усилия для содействия обмену военнопленными между Россией и Украиной», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на слова главы Эмиратов.

Ранее Киев исключил из перечня на обмен с Россией порядка одной тысячи украинских военнопленных, среди которых преимущественно находились военнослужащие низших званий — солдаты и матросы. Офицерский состав при этом остался в списке для возможного обмена.

