ОАЭ готовы содействовать обмену военнопленными между Россией и Украиной

Власти ОАЭ выразили готовность активизировать усилия по содействию процессу обмена военнопленными между Россией и Украиной. Об этом сообщил президент ОАЭ Мухаммад бен Заид Аль Нахайян.
«ОАЭ готовы приложить дополнительные усилия для содействия обмену военнопленными между Россией и Украиной», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на слова главы Эмиратов.
Ранее Киев исключил из перечня на обмен с Россией порядка одной тысячи украинских военнопленных, среди которых преимущественно находились военнослужащие низших званий — солдаты и матросы. Офицерский состав при этом остался в списке для возможного обмена.
