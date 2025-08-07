Bloomberg: заводы в Индии приостановили покупку нефти из России

Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии временно приостановили закупки российской нефти из-за давления со стороны США и введения новых пошлин. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
«Крупнейшие государственные нефтеперерабатывающие компании Индии, включая Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp., временно отказались от закупок российской нефти. Решение связано с давлением Вашингтона на Нью-Дели и введением дополнительных пошлин на индийский экспорт. Источники агентства сообщают, что компании не будут объявлять тендеры на российскую нефть до получения официальных указаний от правительства», — говорится в материалах агентства.
Вместо российских поставок Indian Oil Corp. уже закупила 5 млн баррелей нефти у США, Бразилии и Ливии. Трейдеры пока оценивают последствия этого решения для мирового рынка нефти, включая возможность переориентации российских поставок на других покупателей.
Официально индийские власти не запрещали закупки российской нефти, однако ранее Bloomberg сообщал, что правительство страны просило нефтеперерабатывающие компании подготовить альтернативные варианты поставок на случай дальнейшего ухудшения отношений с США. Накануне администрация Трампа удвоила пошлины на индийский экспорт в ответ на сотрудничество Нью-Дели с Москвой в нефтяной сфере.
Ранее крупнейшие индийские нефтеперерабатывающие заводы уже прекращали закупки российской нефти после угроз главы Белого дома о возможном введении 100-процентных пошлин на индийский экспорт. Эти предприятия контролируют свыше 60% перерабатывающих мощностей страны, а Индия в последние годы стала одним из ключевых покупателей российской нефти.
