Путин и Трамп впервые с начала спецоперации встретятся лично: главное об СВО за 7 августа

Впервые с начала спецоперации РФ президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп договорились о личной встрече, которая может состояться уже на следующей неделе. Российский лидер заявил, что переговоры могут пройти в ОАЭ.
На фоне подготовки к переговорам российские ПВО за несколько часов сбили 43 украинских дрона над Брянской, Смоленской, Калужской областями и Крымом, а также перехватили восемь ракет Storm Shadow. Европа тем временем готовит новую систему безопасности для сдерживания России на случай заморозки конфликта. Главное об спецоперации к 7 августа — в материале URA.RU.
Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа
Москва и Вашингтон согласовали встречу президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Она может состояться на следующей неделе. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что организация саммита уже в процессе подготовки, место встречи определено, но будет объявлено позже.
Путин отметил, что возможной площадкой могут быть ОАЭ. Он также выразил готовность к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, но подчеркнул необходимость предварительных условий для переговоров.
Чего ждать от встречи лидеров РФ и США
Личная встреча президентов России и США может стать позитивным сигналом для налаживания отношений между странами. Эксперт Алексей Малинин отметил, что обсуждение вопросов не ограничится только конфликтом на Украине и может включать различные сферы сотрудничества.
По мнению Малинина, встреча может открыть перспективу создания постоянного диалога между двумя странами, аналогично рабочим группам РФ и Украины. В качестве места для проведения переговоров он предложил нейтральные страны Ближнего Востока, такие как Саудовская Аравия, ОАЭ и Турция.
Политолог Артемий Атаманенко согласился с тем, что Турция может стать подходящей площадкой для встречи, учитывая ее предыдущее участие в переговорах и близость. Он также предупредил, что не следует ожидать мгновенных результатов от встречи, так как для Трампа это может быть возможностью получить политические очки. Атаманенко привел пример встречи Путина и Трампа в 2018 году, после которой не было значительных изменений, передает Пятый канал.
Над российскими регионами за несколько часов сбили 43 дрона ВСУ
Минобороны РФ сообщило, что с 06:20 до 10:35 мск российские силы ПВО уничтожили 43 украинских беспилотника. Согласно данным ведомства, 22 дрона были сбиты над Брянской областью, 18 — над Крымом, два — над Смоленской областью и один — над Калужской областью.
ВСУ атаковали Россию ракетами Storm Shadow
В министерстве также сообщили о перехвате восьми французских ракет Storm Shadow, выпущенных ВСУ по территории страны. Кроме того, российские военные нанесли удар по железнодорожному узлу в Днепропетровской области, который, по данным ведомства, использовался для переброски вооружения и военной техники украинской стороной.
Мирошник рассказал о причинах отказа Киева от своих пленных
Киев отклонил предложение об обмене тысячи украинских военнопленных, поскольку заинтересован лишь в возвращении наемников и радикалов, а судьба рядовых граждан его не интересует. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
По его словам, украинские власти с 2014 года в вопросах обмена всегда отдавали предпочтение наемникам и радикалам, оставляя простых солдат без внимания. Мирошник подчеркнул, что для нынешнего руководства Украины обычные граждане являются расходным материалом, и выразил удивление тем, что это не вызывает реакции у большинства жителей страны.
В Европе готовятся противостоять России после окончания конфликта на Украине
Европейские страны планируют создать самостоятельную систему безопасности, которая будет направлена на сдерживание России, если конфликт на Украине быстро завершится и линия фронта будет заморожена. Как сообщает журнал Focus, для европейских государств важно обеспечить безопасность Украины.
