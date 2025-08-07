СК увидел нарушение правил при строительстве в доме Петербурга, где рухнул потолок

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после обрушения межэтажного перекрытия в квартире на Невском проспекте, в результате которого погиб один рабочий, а другой пострадал. Об этом сообщает городское управление СК.
«Возбуждено уголовное дело по факту обрушения перекрытия в жилом доме на Невском проспекте, повлекшего гибель человека. Трагедия произошла вечером 7 августа 2025 года во время строительных работ в одной из квартир на втором этаже. В результате обрушения погиб 30-летний рабочий, еще один пострадавший с травмами извлечен из-под завалов и доставлен в больницу», — передает в telegram-канал «Питерский Следком».
Следователи квалифицировали происшествие по признакам нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека. В настоящее время проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств инцидента.
Ранее URA.RU рассказывало, что в доме №103 на Невском проспекте произошло обрушение потолочного перекрытия между первым и вторым этажами. Предположительно, под завалами находились люди.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.