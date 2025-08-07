07 августа 2025

ГД: встреча Путина и Трампа в первую очередь повлияет на сотрудничество США и России

Госдума: встреча Путина и Трампа станет импульсом для сотрудничества двух стран
Будущая встреча Путина и Трампа изменит взаимоотношения двух стран
Будущая встреча Путина и Трампа изменит взаимоотношения двух стран Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Личная встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которая может пройти в ближайшее время, вызывает широкий резонанс в международном политическом сообществе. Депутаты Госдумы считают, что диалог между лидерами способен дать новый импульс отношениям двух стран. 

«В этом диалоге есть реальный шанс на деэскалацию украинского конфликта, однако имеются и серьезные препятствия, главное из которых — воинственная позиция Европы. Очная встреча двух лидеров может дать импульс сотрудничеству РФ с США», — заявили «Известиям» в Госдуме. 

Так глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подтвердил возможность межпарламентского сотрудничества с американской стороной в случае успешных переговоров. Он отметил, что Россия готова принять американских конгрессменов для обсуждения актуальных вопросов. По словам парламентария, встреча Путина и Трампа может стать важной площадкой для обсуждения не только украинской темы, но и других направлений сотрудничества.

Как отмечают эксперты, в числе возможных тем переговоров фигурируют вопросы Ближнего Востока, совместные энергетические проекты и взаимодействие в космической сфере. Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин обращает внимание, что основные достижения встречи могут быть связаны прежде всего с налаживанием российско-американского диалога.

На фоне подготовки встречи лидеров двух супердержав западные политики высказывают надежду на возможность проведения трехстороннего саммита с участием Владимира Зеленского. Ранее решение Трампа встретиться с Путиным расстроило европейских чиновников.

