На Западе раскрыли, когда Зеленский примет участие в переговорах с Путиным и Трампом

DPA: Зеленский примет участие в переговорах Путина и Трампа на позднем этапе
Зеленский примет участие в переговорах на позднем этапе, сообщили DPA International
Президент Украины Владимир Зеленский будет участвовать в переговорах с президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным только на более позднем этапе. Об этом сообщили немецкие СМИ.

«Зеленский примет участие в переговорах на более позднем этапе», — указано в материале DPA International. Также сообщается, что представители других европейских государств были проинформированы о планах Вашингтона лишь частично.

Ранее Владимир Зеленский сообщал о проведении телефонных переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также с лидерами Франции, Италии, США и другими европейскими представителями по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Кроме того, ранее обсуждалась возможность встречи Трампа, Путина и Зеленского, однако российская сторона не стала комментировать этот вариант.

