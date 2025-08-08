WSJ: Трамп заставит Украину принять предложение Путина

Президент США Дональд Трамп способен заставить Украину принять предложение Москвы по мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal.
«Трамп, стремящийся заключить сделку, может призвать Украину и её союзников принять это предложение (Москвы по урегулированию конфликта, — прим. URA.RU)», — говорится в публикации WSJ. Отмечается, что если предложенный Россией план все же будет отвергнут Киевом и его европейскими союзниками, то Трамп обвинит их в затягивании боевых действий. Журналисты подчеркнули, что Трамп, скорее всего, продолжит добиваться сделки, поскольку от нее зависит «наследие его президентства».
Ранее стало известно о подготовке встречи президента России Владимира Путина и Трампа. О дате и месте встречи точной информации пока нет.
Официальными целями спецоперации РФ на Украине является полное освобождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей от украинских войск, отказ Киева от вступления в НАТО и принятие им внеядерного и внеблокового статуса страны. Также в рамках СВО Россия формирует буферную зону вдоль своей границы для обеспечения безопасности приграничных регионов.
