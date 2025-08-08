В Челябинске подряд на часть ветки метротрама в пять миллиардов отдадут китайцам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Моспроект-3» еще один подряд отдаст китайскому холдингу
«Моспроект-3» еще один подряд отдаст китайскому холдингу Фото:
новость из сюжета
Строительство метротрама в Челябинске

В Челябинске решили, что подряд на 5,339 млрд рублей для строительства части ветки «Север-юг» отдадут китайской компании. Как URA.RU заявил гендиректор «Моспроекта-3» Константин Матвеев, работы будет вести компания «16-е управление СиАрСиСи».

«По результатам конкурентных процедур определен победитель. Им стало ООО „16-е управление СиАрСиСи“. С компанией будет заключен договор на 5,339 млрд рублей», — сообщил URA.RU Матвеев.

Закупку на строительство двух перегонных тоннелей от улицы Каслинской организатор торгов признал несостоявшейся — подана только одна заявка. «Моспроект-3» воспользовался правом заключить контракт с заявителем, представившим документы. Его заявка соответствует требованиям и условиям закупки. Этот же китайский холдинг занимается строительством тоннелей от улицы Овчинникова.

В июле «Мопроект» отказался от закупки по другому конкурсу — на 2,359 млрд рублей. Работу от остановки на улице Косарева проведет сам генподрядчик.

Власти обозначили сроки, когда вагоны метротрама впервые отправятся по маршруту. Это будет в 2027 году. В мае в правительстве региона заявили, что область получит дополнительные 15 млрд рублей, которые предназначены для строительства. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске решили, что подряд на 5,339 млрд рублей для строительства части ветки «Север-юг» отдадут китайской компании. Как URA.RU заявил гендиректор «Моспроекта-3» Константин Матвеев, работы будет вести компания «16-е управление СиАрСиСи». «По результатам конкурентных процедур определен победитель. Им стало ООО „16-е управление СиАрСиСи“. С компанией будет заключен договор на 5,339 млрд рублей», — сообщил URA.RU Матвеев. Закупку на строительство двух перегонных тоннелей от улицы Каслинской организатор торгов признал несостоявшейся — подана только одна заявка. «Моспроект-3» воспользовался правом заключить контракт с заявителем, представившим документы. Его заявка соответствует требованиям и условиям закупки. Этот же китайский холдинг занимается строительством тоннелей от улицы Овчинникова. В июле «Мопроект» отказался от закупки по другому конкурсу — на 2,359 млрд рублей. Работу от остановки на улице Косарева проведет сам генподрядчик. Власти обозначили сроки, когда вагоны метротрама впервые отправятся по маршруту. Это будет в 2027 году. В мае в правительстве региона заявили, что область получит дополнительные 15 млрд рублей, которые предназначены для строительства. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...