В Челябинске подряд на часть ветки метротрама в пять миллиардов отдадут китайцам

В Челябинске решили, что подряд на 5,339 млрд рублей для строительства части ветки «Север-юг» отдадут китайской компании. Как URA.RU заявил гендиректор «Моспроекта-3» Константин Матвеев, работы будет вести компания «16-е управление СиАрСиСи».
«По результатам конкурентных процедур определен победитель. Им стало ООО „16-е управление СиАрСиСи“. С компанией будет заключен договор на 5,339 млрд рублей», — сообщил URA.RU Матвеев.
Закупку на строительство двух перегонных тоннелей от улицы Каслинской организатор торгов признал несостоявшейся — подана только одна заявка. «Моспроект-3» воспользовался правом заключить контракт с заявителем, представившим документы. Его заявка соответствует требованиям и условиям закупки. Этот же китайский холдинг занимается строительством тоннелей от улицы Овчинникова.
В июле «Мопроект» отказался от закупки по другому конкурсу — на 2,359 млрд рублей. Работу от остановки на улице Косарева проведет сам генподрядчик.
Власти обозначили сроки, когда вагоны метротрама впервые отправятся по маршруту. Это будет в 2027 году. В мае в правительстве региона заявили, что область получит дополнительные 15 млрд рублей, которые предназначены для строительства.
