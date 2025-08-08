Российские БПЛА поразили военные предприятия Украины

За последнюю неделю российские военные нанесли семь групповых ударов по военным предприятиям на территории Украины, используя высокоточное оружие и ударные беспилотники. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Целями атак стали объекты газотранспортной системы, обеспечивающие работу предприятий украинского ВПК, а также транспортная инфраструктура ВСУ.
«С 2 по 8 августа Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами...» — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны.
В ходе ударов были нанесены повреждения ТЦК, командным пунктам, складам дальнодействующих беспилотников, объектам инфраструктуры военного аэродрома, производственному цеху по выпуску беспилотных катеров. Кроме того, поражены места временного размещения подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников. В ведомстве отметили, что удары наносились с применением как авиационных средств поражения, так и беспилотников.
Ранее, в июле, ВС РФ осуществили 10 массированных ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, из которых три были нанесены с применением высокоточного вооружения. В результате ударов были поражены предприятия украинского ВПК, военные аэродромы, производственные мощности по сборке беспилотников, а также склады с БПЛА, горюче-смазочными материалами и боеприпасами.
