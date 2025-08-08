Россия содействует воссоединению украинских детей с родственниками, а обвинения в их «незаконном перемещении» являются провокацией. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя антироссийскую кампанию Запада и Украины по «детской теме».
«Мы имеем дело с очередной провокацией и судорожной попыткой вернуть общественное внимание к оторванному от реальности сюжету с якобы „незаконной депортацией и насильственным перемещением“ украинских детей. Россия не только не препятствует, но и всячески содействует их воссоединению с родственниками», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
Как отметила представитель МИД, ранее Россия уже предоставила официальный ответ на так называемый «список 339» украинских детей: 30% сведений не подтвердились, поскольку значительная часть этих детей никогда не была на территории РФ, достигла совершеннолетия либо уже воссоединилась с семьями. Оставшиеся украинские дети, по словам Захаровой, находятся под государственным контролем в российских детских учреждениях и обеспечены всеми необходимыми условиями. Политик добавила, что жизни многих из них были спасены благодаря эвакуации из зоны боевых действий.
Работа по возвращению детей к родственникам ведется уполномоченными по правам ребенка, отметила дипломат. По ее словам, политизированные заявления различных международных коалиций лишь мешают этому процессу. Вопрос воссоединения украинских детей с родственниками находится в ведении уполномоченного по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что среди украинских граждан существуют различные подходы к вопросу возвращения детей: одни рассматривают его с максимальной серьезностью, другие же используют эту тему в целях политического продвижения. Политик подчеркнул, что для родителей и близких родственников вопрос является не просто важным, а зачастую становится главным в жизни.
