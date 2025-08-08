«Идут как на обед»: людей эвакуируют с пляжей Сочи из-за угроз БПЛА

Людей эвакуируют с сочинских пляжей из-за беспилотной опасности
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С пляжей Сочи эвакуируют людей
С пляжей Сочи эвакуируют людей Фото:

В Сочи был объявлен сигнал беспилотной опасности, в связи с чем гостей и жителей города призвали покинуть пляжные территории и проследовать в укрытия. Об этом сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края.

"В связи с объявленным сигналом «Беспилотная опасность» гостей и жителей Сочи просят покинуть пляжные территории", — написали в telegram-канале оперштаба. Сотрудники отелей и санаториев информировали всех людей о необходимости эвакуации и сопровождали их в безопасные места.

Очевидцы отметили, что спасатели оперативно оповестили отдыхающих о сложившейся ситуации, а люди без паники покинули прибрежную зону. «Все идут с пляжа. Казалось бы, все на обед. Ан нет", — рассказали туристы telegram-каналу "Осторожно, новости". По словам свидетелей, на территории пляжа в районе Сириуса звучали сирены с перерывом.

Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе задействованы средства ПВО для отражения атаки беспилотников, запущенных с украинской стороны. Глава курорта обратился к жителям и гостям города с призывом сохранять спокойствие и строго соблюдать установленные меры предосторожности. Власти настоятельно рекомендовали гражданам, проживающим в непосредственной близости от побережья, не выходить из жилья.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сочи был объявлен сигнал беспилотной опасности, в связи с чем гостей и жителей города призвали покинуть пляжные территории и проследовать в укрытия. Об этом сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края. "В связи с объявленным сигналом «Беспилотная опасность» гостей и жителей Сочи просят покинуть пляжные территории", — написали в telegram-канале оперштаба. Сотрудники отелей и санаториев информировали всех людей о необходимости эвакуации и сопровождали их в безопасные места. Очевидцы отметили, что спасатели оперативно оповестили отдыхающих о сложившейся ситуации, а люди без паники покинули прибрежную зону. «Все идут с пляжа. Казалось бы, все на обед. Ан нет", — рассказали туристы telegram-каналу "Осторожно, новости". По словам свидетелей, на территории пляжа в районе Сириуса звучали сирены с перерывом. Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе задействованы средства ПВО для отражения атаки беспилотников, запущенных с украинской стороны. Глава курорта обратился к жителям и гостям города с призывом сохранять спокойствие и строго соблюдать установленные меры предосторожности. Власти настоятельно рекомендовали гражданам, проживающим в непосредственной близости от побережья, не выходить из жилья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...