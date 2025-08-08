Путин обсудил с Лукашенко переговоры с США

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону итоги российско-американских переговоров и инициативу США о проведении мирных переговоров. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
«Главы государств подробно обсудили состоявшую встречу президента России со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предложения американской стороны по мирным переговорам», — заявили в пресс-службе. Сообщение опубликовано на официальном сайте.
В ходе беседы российский лидер подробно проинформировал белорусского коллегу о деталях переговоров, которые прошли в Кремле, а также о достигнутых договоренностях между президентами России и США о будущей встрече. Сейчас стороны определяют место для ее проведения. Путин также поделился с Лукашенко своими оценками результатов состоявшихся переговоров с американской стороной.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко выразил готовность выступить посредником в проведении трехсторонних переговоров с участием российского лидера Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского. По словам Лукашенко, Минск обладает необходимыми условиями для проведения подобных переговоров.
