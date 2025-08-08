В Сочи сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Ограничения вводились из-за атаки дронов ВСУ
Ограничения вводились из-за атаки дронов ВСУ

Аэропорт Сочи снял ограничения на прием и выпуск воздушных рейсов. Информацию сообщили в пресс-службе аэропорта. Во время угрозы атаки БПЛА было задержано более 50 рейсов. 

«Уважаемые пассажиры, в аэропорту Сочи сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В данный момент формируется расписание для прибытия и обслуживания всех ВС, готовится расписание работы с учётом вынужденных изменений», — сообщили в пресс-службе аэропорта. 

8 августа была отражена атака украинских БПЛА. Людей эвакуировали с пляжей Сочи. Аэропорт задержал более 50 рейсов. 

