В Сочи сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Аэропорт Сочи снял ограничения на прием и выпуск воздушных рейсов. Информацию сообщили в пресс-службе аэропорта. Во время угрозы атаки БПЛА было задержано более 50 рейсов.
«Уважаемые пассажиры, в аэропорту Сочи сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В данный момент формируется расписание для прибытия и обслуживания всех ВС, готовится расписание работы с учётом вынужденных изменений», — сообщили в пресс-службе аэропорта.
8 августа была отражена атака украинских БПЛА. Людей эвакуировали с пляжей Сочи. Аэропорт задержал более 50 рейсов.
