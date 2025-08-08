Власти Сочи сообщили, что в регионе работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности, их координирует городской оперативный штаб. Также проводится эвакуация туристов с местных пляжей. Что сейчас происходит на южном курорте России — в материале URA.RU.
Официальное заявление от властей региона
На территории города в 12:50 (по мск) была объявлена угроза атаки БПЛА. Примерно через 40 минут стало известно о работе систем ПВО.
Местные власти рекомендовали жителям и гостям города не подходить к окнам, укрыться в помещениях, где их нет, или в комнатах, окна которых не выходят на море. Также отмечается, что использовать автомобиль в качестве укрытия и находиться у стен многоквартирных домов — небезопасно. Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что все ранее введенные меры предосторожности, в том числе сигнал тревоги, сохранятся до поступления соответствующего распоряжения.
С пляжей эвакуируют людей
В Сочи на всех городских пляжах проводят эвакуацию туристов. «В связи с объявленным сигналом „Беспилотная опасность“ гостей и жителей Сочи просят покинуть пляжные территории», — заявили в оперштабе.
Очевидцы сообщили, что сотрудники спасательных служб быстро проинформировали отдыхающих о произошедшем, после чего помогли людям без паники покинуть прибрежную территорию. Туристы рассказали, что сначала казалось, будто люди просто идут на обед — спецслужбы организованно действовали текущей ситуации. Кроме того, по словам очевидцев, в районе пляжа поблизости от Сириуса периодически звучали сигналы сирен.
Российско-абхазскую границу временно закрыли
Руководитель Пограничного управления Службы госбезопасности Абхазии Рустам Латипов сообщил, что пропускной пункт «Псоу» на российско-абхазской границе временно приостановил работу. Подобное решение принято по взаимному согласованию между властями двух стран. Помимо этого, в соцсетях появилась информация о том, что гостей санаториев и гостиниц эвакуируют в укрытия.
