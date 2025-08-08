08 августа 2025

Тысячи избирателей проголосуют онлайн за губернатора на выборах в Пермском крае

Не менее 20 тысяч избирателей проголосуют онлайн за губернатора Прикамья на сентябрьских выборах. Об этом сообщил председатель крайизбиркома Игорь Вагин.

«На дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в рамках выборов губернатора Пермского края заявилось 20 тысяч избирателей. Также в этом году на всех этапах голосования будут присутствовать общественные наблюдатели», — цитирует Игоря Вагина издание «Коммерсант-Прикамье».

Впервые в регионе систему ДЭГ применили в 2023 году на муниципальных выборах. В этом году зарегистрироваться на платформе можно до 8 сентября. 

URA.RU писало ранее, что в регионе завершилось выдвижение кандидатов на пост губернатора. Процедуру отбора прошли пять человек из 11 претендентов.

