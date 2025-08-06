На выборы губернатора Пермского края избирком зарегистрировал пять человек

В Пермском крае завершилась регистрация кандидатов на пост губернатора региона. Как сообщает избирком в своем telegram-канале, ее прошли пять человек из 11 выдвинувшихся. Первым был зарегистрирован действующий глава Прикамья Дмитрий Махонин.
«Завершилась процедура регистрации кандидатов на должность губернатора Пермского края. По результатам проверки документов, представленных на регистрацию, сведений о кандидатурах для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации, листов поддержки муниципальных депутатов, избирательная комиссия Пермского края зарегистрировала на выборы губернатора еще четыре кандидата», — говорится в сообщении.
Это Ксения Айтакова (КПРФ), Олег Постников (ЛДПР), Денис Шитов («Новые люди»), Людмила Караваева («Партия пенсионеров»). Все предоставленные ими подписи муниципальных депутатов были признаны достоверными. У кандидата от «Справедливой России» Вячеслава Лучникова достоверными признали 40 подписей из 22 муниципалитетов (минимум — 48 из не менее, чем 33 территорий). Он сдал 50 подписей из 28 территорий.
Максим Гашев (Партия за справедливость!) и Михаил Дьячков (Коммунисты России) сдали неполный пакет документов. Гашев принес две подписи депутатов, Дьячков — четыре. Все они, кстати, признаны достоверными. Самовыдвиженцы Егор Гилев и Александр Зинин не принесли ничего: вместе муниципальными депутатами они должны были сдать еще примерно по 20 тысяч подписей избирателей. Еще один кандидат, Александр Запивалов, не сдал документы на регистрацию.
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